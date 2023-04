La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze della società bianconera, soprattutto in difesa dove potrebbero arrivare non solo due terzini ma anche un centrale. Per quanto riguarda il centrocampo molto dipenderà dal futuro professionale di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno. Secondo la stampa inglese un altro giocatore seguito molto è Manuel Locatelli, che sta disputando una stagione importante alla Juventus. La sua assenza anche contro il Sassuolo si è sentita in quanto garantisce equilibrio ed impostazione di gioco.

Non è un caso sia seguito dal Liverpool, che cerca un centrocampista giovane ma con già molta esperienza. Locatelli piace alla società inglese ma attualmente non sarebbe il primo nome per il Liverpool. Il preferito sarebbe Khepren Thuram, fratello di Marcus e attualmente centrocampista del Nizza. Il classe 2001 ha una valutazione di mercato di circa 43 milioni di euro, più o meno quello che ha Locatelli, pagato circa 38 milioni di euro dalla Juventus nel calciomercato estivo del 2021.

Il giocatore Locatelli piacerebbe al Liverpool

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Manuel Locatelli sarebbe uno dei giocatori seguiti dal Liverpool per rinforzare il centrocampo. Il giocatore sta disputando una stagione importante nella Juventus nonostante le problematiche della squadra bianconera, condizionata evidentemente dalle vicende giudiziarie.

Allegri di recente lo ha elogiato parlando di un giocatore da Juventus non solo per qualità tecniche ma anche umane. Il Liverpool lo starebbe seguendo anche se il preferito secondo la stampa inglese è Khepren Thuram, centrocampista del Nizza fratello di Marcus e figlio di Lilian, già giocatore di Parma e Juventus. Stagione importante per il classe 2001 con 2 gol e 4 assist nel campionato francese, a questi bisogna aggiungere altri 4 assist nella Conference League.

Per quanto riguarda invece Locatelli in questa stagione ha disputato fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League 35 match con un assist fornito ad un suo compagno. Se nel Sassuolo giocava in una posizione più avanzata attualmente è schierato davanti alla difesa dal tecnico della Juve.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente riscatterà il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Per il centrocampista argentino si parla di un interesse dell'Inter, che potrebbe offrire ai francesi il cartellino di Brozovic. La Juve potrebbe sostituire Paredes con Nicolò Rovella, che in questa stagione sta giocando in prestito al Monza ma il suo cartellino è di proprietà della società bianconera.