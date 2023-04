Il reparto offensivo dell'Inter è finito sotto la lente di ingrandimento dopo le ultime prestazioni deludenti della squadra di Simone Inzaghi. Nelle ultime cinque di Serie A l'Inter ha effettuato ben 110 tiri ma soltanto 2 di questi si sono trasformati in gol. Un bilancio che evidenzia il periodo negativo degli attaccanti nerazzurri che non segnano su azione dal 5 marzo.

Proprio per questo Beppe Marotta avrebbe deciso di optare per una rivoluzione del reparto offensivo che potrebbe in realtà iniziare già dalla panchina con l'ingaggio di Antonio Conte: secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe già deciso di non rinnovare il prestito dal Chelsea di Romelu Lukaku, ecco che l'obiettivo numero uno per l'attacco della prossima stagione sarebbe Marcus Thuram.

Thuram potrebbe sostituire Lukaku

Romelu Lukaku è una delle grandi delusioni di questa stagione. Il ritorno del centravanti belga in nerazzurro non ha prodotto gli effetti desiderati, il classe 1993 anzi ha rappresentato soltanto un peso per le casse della società meneghina. Oltre 10 milioni di euro è il costo che l'Inter ha dovuto versare al Chelsea per il prestito oneroso annuale, al quale vanno sommati i 12 milioni lordi che Romelu percepisce come ingaggio, per un totale di circa 20 milioni di euro. Troppi per un giocatore che ha saltato 18 match in stagione a causa di diversi problemi fisici e che non segna su azione dalla prima giornata di campionato. Fattori che avrebbero convinto la dirigenza nerazzurra a non negoziarne un altro prestito con il Chelsea, con Lukaku che ritornerà nuovamente a Lontra al termine della stagione.

Marotta vorrebbe investire in un profilo che abbia prospettive di crescita e un impatto meno pesante sui bilanci. Marcus Thuram è per questo uno degli obiettivi di mercato del club nerazzurro. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma, poiché il club milanese aveva già pensato al figlio d'arte nell'estate del 2021 come erede proprio di Romelu Lukaku, da poco trasferitosi al Chelsea.

La trattativa poi si interruppe per un infortunio occorso al bomber transalpino, con i nerazzurri che virarono su Joaquin Correa. L'attaccante francese è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare; Thuram avrebbe già comunicato la sua decisione alla società ed i suoi agenti si starebbero muovendo per cercare altre destinazioni dalla prossima estate.

La trattativa

Thuram è un giocatore esplosivo e fisicamente strutturato dotato di un'ottima tecnica, i suoi 192 centimetri gli permettono di vincere i contrasti aerei anche contro i difensori più temibili. Thuram attualmente è terzo nella classifica marcatori della Bundesliga con 13 gol e 5 assist. L'arrivo in nerazzurro sarebbe importante non soltanto per migliorare la fase realizzativa della squadra ma anche sotto l'aspetto economico-finanziario. Il classe 1997, oltre a percepire un ingaggio nettamente inferiore rispetto a Lukaku, garantirebbe anche un'eventuale futura plusvalenza: il giocatore ha un valore di mercato di circa 30 milioni ma arriverebbe a Milano a costo zero.

L'Inter, nei prossimi giorni, potrebbe ufficializzare la sua offerta per il calciatore che, secondo le ultime voci di calciomercato, consisterebbe in un quinquennale fino al 2028 a 5 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus in caso di scudetto o qualificazione alla Champions League.