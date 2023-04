La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un investimento sull'esterno della Lazio Manuel Lazzari, che ultimamente sta giocando poco e trovando poco spazio con l'allenatore Maurizio Sarri; la società nerazzurra potrebbe offrire al club capitolino circa 15 milioni di euro. A riportare l'indiscrezione calciomercatoweb.it.

La nuova idea per il centrocampo dell'Inter: Manuel Lazzari

L'importante exploit in Champions League con l'approdo nelle semifinali della principale competizione europea non avrebbe comunque dato all'allenatore Simone Inzaghi la certezza di rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione, fattore che dipenderebbe dal quarto posto minimo in campionato, me nel frattempo Giuseppe Marotta starebbe lavorando per portare a Milano un pupillo del tecnico piacentino.

L'ad nerazzurro starebbe infatti tessendo una serie di contatti con il club laziale per il cartellino di Manuel Lazzari, che probabilmente potrebbe finire sul mercato nella prossima estate non rientrando nei piani tecnici di Maurizio Sarri.

L'Inter avrebbe intenzione di offrire circa 15 milioni di euro per provare a convincere la Lazio a cedere l'esterno italiano che sarebbe alla ricerca di nuovi palcoscenici per rilanciare le sue qualità.

La situazione del centrocampo nerazzurro

La dirigenza dell'Inter, prima di poter operare nel mercato in entrata, dovrà però far fronte ad una cessione illustre: il principale candidato a lasciare Milano sembrerebbe essere l'esterno destro olandese Denzel Dumfries.

Sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Chelsea, che potrebbe arrivare ad offrire i circa 40 milioni richiesti dai nerazzurri per lasciar partire il laterale olandese; sul calciatore ultimamente sarebbe piombato anche l'Aston Villa, che nella prossima estate potrebbe mettere sul piatto circa 30 milioni per il cartellino di Dumfries.

Per sostituire l'eventuale partenza dell'olandese, oltre a Manuel Lazzari della Lazio, Giuseppe Marotta starebbe lavorando anche su un profilo proveniente dal campionato belga, il laterale del Club Brugges Tajon Buchanan, con il quale l'accordo sarebbe vicino per un trasferimento all'Inter nella prossima stagione.

Per quanto concerne le possibili cessioni, sembrerebbe molto delicata la situazione di Marcelo Brozovic, il cui rapporto con la società sembrerebbe ai minimi termini e che di fronte ad un'importante offerta potrebbe lasciare l'Inter in estate, con il tecnico Simone Inzaghi che attualmente nel suo ruolo davanti alla difesa gli preferisce Hakan Calhanoglu; il centrocampista croato interesserebbe particolarmente in Spagna, con il Barcellona che sembrerebbe in prima fila per l'acquisto del giocatore.