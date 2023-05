In queste ore, tiene banco il futuro della Juventus. La società, nelle prossime settimane, sarà chiamata a prendere decisioni importanti sia per quanto riguarda il mercato che per quanto concerne le questioni extracalcistiche. In particolare, nelle ultime ore, si sta parlando molto del futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarebbe in discussione poiché una parte della società riterrebbe opportuno cambiare allenatore. La stagione della Juventus è stata negativa anche a causa delle vicende extracalcistiche, ma anche per quanto riguarda il campo ci sono stati alcuni passaggi a vuoto che hanno generato delle perplessità.

Ma stando a quanto rivelato da Luca Momblano a QSVS la decisione in merito al futuro del tecnico dipenderà da una sola persona: " La decisione finale sarà di John Elkann", ha detto il giornalista.

Futuro in dubbio

La Juventus, a fine campionato, dovrà prendere delle decisioni importanti in ottica mercato. La gestione di tutta l'area sport dovrebbe essere affidata a Cristiano Giuntoli [VIDEO]. Ma per quello che riguarda la decisione sull'allenatore la decisione spetterebbe a John Elkann. Ma al momento, l'attuale dirigenza della Juventus sarebbe propensa ad un cambio come ha spiegato lo stesso Luca Momblano: "La società ritiene che sia arrivato il tempo di cambiare allenatore". Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione anche perché Massimiliano Allegri è stato chiaro affermando di aver deciso di rimanere al 100%.

Perciò qualora John Elkann dovesse decidere di cambiare l'allenatore si dovrebbe arrivare ad un esonero. A quel punto la Juventus rischierebbe di dover pagare il tecnico livornese per due anni e un più avrebbe a libro paga un nuovo coach. Dunquem la situazione è ingarbugliata e qualcosa in più si capirà nelle prossime settimane.

Tanti candidati per la panchina della Juventus

In queste ore, il futuro di Massimiliano Allegri appare come un rebus e per questo motivo i media stanno facendo alcuni nomi di possibili sostituti del tecnico livornese sulla panchina della Juventus. Ci sarebbe una rosa di candidati che sarebbe un mix di esperienza e gioventù. I nomi al vaglio sarebbero quelli di Raffaele Palladino, Thiago Motta, Alessio Dionisi, Igor Tudor e Zinedine Zidane.

I primi tre candidati sono giovani e arriverebbero da realtà minori. Palladino, Thiago Motta e Alessio Dionisi hanno lavorato bene nei rispettivi club e hanno dimostrato di avere idee di gioco chiare. Mentre Tudor e Zidane conoscono bene l'ambiente Juventus visto che hanno vestito la maglia bianconera. L'ex allenatore del Real Madrid, però, ha un ingaggio molto elevato e in un ipotetico ritorno a Torino avrebbe a che fare con tanti giovani. Zidane, invece, è abituato a lavorare con dei giocatori di livello assoluto come quelli del Real Madrid.