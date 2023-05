Nelle scorse ore il giornalista Fabio Caressa ha parlato della Juventus, suggerendo al club bianconero di riportare Alessandro Del Piero alla Continassa e di affidandargli il ruolo di presidente.

Nel frattempo Cristiano Giuntoli, ds del Napoli accostato alla Juve nelle ultime settimane, ha parlato all'evento Inside the Sport 2023 glissando sul proprio futuro.

Infine il giornalista Giovanni Guardalà ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero Allegri a rischio esonero.

Juve, Caressa suggerisce: "Fossi nel club bianconero farei tornare Del Piero, è un uomo che piace alla piazza"

Il giornalista sportivo Fabio Caressa, commentando l'annata della Juventus alla trasmissione di cui è conduttore Sky Football Club, ha suggerito al club bianconero quella che potrebbe essere una mossa per ricompattare l'ambiente bianconero.

Secondo Caressa, i dirigenti della Juve nella prossima estate dovrebbero puntare sul ritorno di Alessandro Del Piero, affidandogli il ruolo di presidente: "Io ho un'idea per avere subito compattezza alla Juventus: Del Piero presidente. È un uomo condiviso da tifosi e ambiente. Se devi fare una scelta che rimetta insieme i pezzi dell'amore e della vicinanza dei tifosi quello è un modo semplice anche se poi Del Piero deve lavorare per creare valore all'azienda".

Juventus, Giuntoli glissa sul suo futuro: "Non voglio parlarne, oggi sono il direttore sportivo del Napoli"

La Juventus, restando in tema societario, potrebbe puntare su un nuovo direttore sportivo nella prossima estate e il nome che sta rimbalzando con insistenza sui media è quello di Cristiano Giuntoli. L'attuale ds del Napoli, legato al club campano da un contratto che scadrà nel 2024, ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro all'evento Inside The Sport 2023: "Futuro?

Non voglio parlarne, oggi sono il DS del Napoli e manca ancora una settimana al termine del campionato. Per adesso voglio solo parlare del passato. Quando si prende un premio, si prende per quanto fatto in passato. In futuro vedremo se sarà bravo per prenderne altri".

Guardalà: "A oggi devo dire che che Allegri rimarrà alla Juventus anche nella prossima stagione"

Intanto il giornalista Giovanni Guardalà, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del possibile futuro del tecnico bianconero: "Ad oggi se devo dirlo Allegri rimane alla Juventus anche per la prossima stagione. Ad oggi questo è così poi cosa succederà nei prossimi giorni è difficile da immaginare".

Guardalà ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri dicendo: "Certamente Allegri ha ancora due anni di contratto, quindi anche in una situazione del genere ed è un contratto particolarmente oneroso, non è facile prendere delle decisioni. Lui è stato chiaro e ha detto che non si muove. Quindi mi sembra evidente qual è il suo pensiero".