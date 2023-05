La Juventus, nelle prossime settimane, è chiamata a prendere decisioni importanti in merito al futuro, oltre a dover affrontare il processo sportivo per quanto riguarda la manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con le altre società. In questo caso, però, la Juventus potrebbe avere anche una via da seguire per evitare di presentarsi davanti al tribunale federale. Infatti, i bianconeri avrebbero la possibilità di raggiungere un accordo con la Figc per arrivare a un patteggiamento.

Di questa possibilità ha parlato anche il direttore di Tuttosport Guido Vaciago alla trasmissione Tutti Convocati: "Credo che ci sarà un tentativo di patteggiamento tra la Juventus e la FIGC per quanto riguarda il filone relativo alla manovra stipendi".

La Juventus pensa al futuro

Relativamente alle questioni extracalcistiche un eventuale patteggiamento consentirebbe ai bianconeri di lasciarsi tutto alle spalle, come ha confermato anche Guido Vaciago: "Poter ricominciare da zero la prossima stagione, senza zavorre di nessun genere".

Francesco Calvo ha definito ingiusta la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze ma ha anche parlato di "acqua passata".

Anche di questo ha parlato Guido Vaciago: "È un’uscita improvvisa quella di Calvo, non so cosa intendesse con ‘acqua passata'". Inoltre il direttore di Tuttosport ha sottolineato che i sostenitori bianconeri non hanno ancora metabolizzato le questioni extracalcistiche: "Questo -10 fa molto male e la ferita brucia ancora per i tifosi della Juventus.

Detto ciò il ricorso sarebbe inutile".

Questione allenatore

In queste settimane, inoltre, in casa Juventus andrà monitorata la situazione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non sembra più così saldo sulla panchina bianconera. Infatti, si rincorrono alcune voci secondo le quali, la società potrebbe decidere di cambiare allenatore, nonostante abbia ancora due anni di contratto.

Anche di questo argomento ne ha parlato Guido Vaciago: "10 centesimi sulla panchina della Juventus? Dico Allegri via, ma già fossero 15 i centesimi non so se li scommetterei". Insomma, al momento, la situazione sembra poco chiara e probabilmente si capirà qualcosa in più dal 5 giugno, quando il campionato sarà ufficialmente finito e quindi si potrà fare un bilancio definitivo.

Infine, Vaciago si è soffermato su quella che potrà essere la rosa bianconera per la prossima annata: "Non sarà una Juve stellare quella dell’anno prossimo, forse non è la squadra più adatta per Max".