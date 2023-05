Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato alla Bobo TV di Massimiliano Allegri e delle voci che vorrebbero il tecnico livornese a rischio esonero dalla Juventus a fine stagione.

Sul tecnico toscano hanno detto la loro opinione anche Gianluca Galliani e Angelo Di Livio, entrambi intervistati ai microfoni di Sportitalia.

Juventus, Cassano punge Allegri: "Sarà cacciato dal club bianconero e andrà a finire nel Napoli"

L'ex calciatore Antonio Cassano è tornato a parlare della Juventus e delle indiscrezioni che vorrebbero il tecnico bianconero Massimiliano Allegri a rischio esonero al termine della stagione in corso.

Cassano, che è intervenuto come consueto nella trasmissione Twitch Bobo TV, ha affermato: "De Laurentiis ha avuto problemi con tutti gli allenatori: con Sarri, con Ancelotti, ora ha fatto il disastro più grande con Spalletti. Mi dite quale allenatore accetterà una roba del genere? O un giovane per guadagnare tanti soldi in una piazza bellissima e fare la Champions. Tra i grandi penso che l'unico che possa accettare è Massimiliano Allegri. Sarà cacciato della Juventus e vi farò vedere come va a finire. Per me va al Napoli".

Galliani junior difende Allegri: "Ha fatto una stagione straordinaria ed ha mostrato di essere un grande allenatore"

Di Massimiliano Allegri e della stagione attuale della Juventus ha detto la propria opinione anche Gianluca Galliani, figlio dell'attuale dirigente del Monza.

Intervistato da Sportitalia, Galliani junior ha elogiato l'operato del tecnico labronico: "Gli ultimi anni sono stati anni in cui c'è stato da prendersi tante critiche, tante negatività e hai dovuto tenere la barra dritta quindi il signor Allegri quest'anno ha fatto qualcosa di straordinario. Per me con le premesse di questa stagione, senza Ronaldo, non riesco a vedere una stagione negativa e Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore e sono certo che bisogna analizzare il contesto, e poi valutare i risultati".

Juve, Di Livio: "Fossi nella Juventus ripartirei da Allegri, ha vissuto una stagione che è da considerare turbolenta"

Infine, anche l'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di Sportitalia della Juventus e di Massimiliano Allegri: "Da cosa dovrebbe ripartire la Juve il prossimo anno? Da Allegri. Personalmente l'ho anche criticato, per quanto riguarda il gioco espresso in campo, naturalmente.

È chiaro però che è stata una stagione turbolenta. Per la gestione del gruppo da parte del tecnico e di tante situazioni fuori dal campo. Una cosa è certa, ora".

Di Livio ha poi parlato del mercato che la Juventus potrebbe effettuare in estate dicendo: "La Juventus deve puntare anche su qualche nome sconosciuto, in chiave mercato: basta primedonne".