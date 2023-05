L'Inter avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato, soprattutto nelle ultime settimane. I nerazzurri, infatti, adesso sono in una posizione più tranquilla di campionato e sono ad un passo dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League (potrebbe bastare una vittoria domani contro il Napoli). Inoltre, il club meneghino arrivando in finale quest'anno della massima competizione europea ha incassato quasi 150 milioni di euro e questo servirà per non fare sacrifici e cercare, anzi, di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter ancora più italiana

L'Inter potrebbe creare un vero e proprio zoccolo italiano, cosa che spesso caratterizza le squadre di Giuseppe Marotta. Pur andando via Roberto Gagliardini e probabilmente Danilo D'Ambrosio, entrambi in scadenza di contratto, la società nerazzurra si sta guardando intorno e avrebbe individuato in Davide Frattesi e Giorgio Scalvini i possibili rinforzi rispettivamente per il centrocampo e la difesa.

Le richieste di Sassuolo e Atalanta sono esose, ma il club meneghino sta pensando a delle formule 'fantasiose' per cercare di fare en plein. Il centrocampista potrebbe arrivare in prestito oneroso da 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni più bonus da 5 milioni.

Per quanto riguarda il difensore, invece, la valutazione è di 40 milioni di euro, ma occhio all'inserimento del cartellino del giovane Fabbian, valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, e un conguaglio sui 25-30 milioni, magari suddiviso esattamente come Frattesi (tra prestito oneroso e riscatto).

Ausilio e Marotta stanno sondando il terreno anche per il mercato degli svincolati e per questo motivo resta viva la pista che porterebbe a Marcus Thuram, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach.

Per lui pronto un contratto quadriennale a 5 milioni di euro a stagione, con il francese che arriverebbe a prescindere dall'eventuale permanenza di Romelu Lukaku.

L'Inter 2023-2024

Inter che vuole avere una rosa competitiva per avere delle alternative di valore in modo da poter dire la sua in Champions League anche il prossimo anno.

Cosa che non sarà semplice ma la formazione di Simone Inzaghi, che a questo punto va sempre più verso la conferma, potrebbe essere la seguente tra undici tipo e riserve qualora tutte le trattative andassero in porto. Occhio alle possibili cessioni di Brozovic e Gosens, che porterebbero nelle casse quasi 50 milioni di euro, con il tedesco che potrebbe anche essere sostituito dal ritorno di Ivan Perisic, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Inter (3-5-2): Onana (Stankovic); Scalvini (Darmian), Acerbi (De Vrij), Bastoni (Becao); Dumfries (Buchanan), Barella (Pereyra), Calhanoglu (Asllani), Frattesi (Mkhitaryan), Dimarco (Gosens/Perisic), Lautaro (Beto), Lukaku (Thuram).