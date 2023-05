L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe rivoluzionare l'attacco. Ad oggi l'unico ad essere sicuro della conferma è Lautaro Martinez, su cui si baserà il progetto del prossimo anno e al quale verrà affidata anche la fascia di capitano.

Gli altri sono tutti in discussione, e per questo motivo la società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe già cominciato a sondare il terreno. Uno dei nomi che piacerebbe al club meneghino è quello di Beto, che anche in questa stagione ha fatto bene con la maglia dell'Udinese raggiungendo la doppia cifra.

Il Milan, invece, dovrà fare inevitabilmente qualcosa in mezzo al campo, soprattutto dopo il brutto infortunio subito da Bennacer che sarà costretto a restare lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi. Maldini e Massara stanno cercando qualche opportunità di lusso, e una di queste porterebbe a Mateo Kovacic, che al Chelsea ormai sembra essere finito ai margini anche per la grande abbondanza che c'è nel reparto.

La probabile offerta dell'Inter per Beto

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Beto per rinforzare l'attacco. I nerazzurri hanno grande incertezza per quanto riguarda il reparto avanzato. Eccezion fatta per Lautaro Martinez, Edin Dzeko è in scadenza di contratto e bisognerà vedere se rinnoverà, Romelu Lukaku è in prestito dal Chelsea e si dovrà discutere dell'eventuale rinnovo per un'altra stagione, mentre Joaquin Correa sarà ceduto.

Beto avrebbe convinto la società nerazzurra anche grazie alle 10 reti in 30 partite di campionato, un bottino accumulato nonostante in alcune circostanze sia partito dalla panchina. Classe 1998, il centravanti portoghese potrebbe rappresentare un'ottima alternativa in caso di permanenza di Lukaku.

La richiesta dell'Udinese si aggirerebbe sui 25 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere abbassata con l'nserimento di un paio di contropartite tecniche attualmente in prestito in giro per l'Europa.

Potrebbero rientrare in un'eventuale trattativa Agoumé, ora al Troyes, e Mulattieri, che tanto bene ha fatto in Serie B con il Frosinone.

La strategia del Milan per Kovacic

Il Milan aveva già l'obiettivo di rinforzare il centrocampo in estate visto che De Ketelaere non ha convinto e, dunque, Kessié non è stato sostituito. Ora, con l'infortunio subito da Bennacer, c'è la necessità di intervenire in questa zona del campo, e uno dei nomi caldi sarebbe quello di Mateo Kovacic.

Il Chelsea deve sfoltire la rosa dopo i tanti acquisti fatti tra la scorsa estate e gennaio, e questo potrebbe anche facilitare la trattativa con i rossoneri. Maldini sembra pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 15 milioni di euro che dovrebbe accontentare i Blues. Da capire come sciogliere il nodo ingaggio, visto che il croato ha un contratto da 9 milioni fino al giugno del 2024. Il Milan, però, potrebbe spalmarlo su più stagioni, offrendo al 29enne un quadriennale a 4,5 milioni all'anno, sfruttando anche il Decreto crescita.