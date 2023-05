La dirigenza della Juventus starebbe pensando ad un nuovo rinforzo a livello dirigenziale ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che interesserebbe ai bianconeri per un ritorno dopo diversi anni alla guida dell'area sportiva per rilanciarsi dopo le deludenti due stagioni senza titoli.

L'idea della Juventus: Giuseppe Marotta come Amministratore Delegato

Il club bianconero starebbe ragionando a livello societario per una ristrutturazione completa dell'organico soprattutto a livello di direzione sportiva per la prossima stagione; nelle ultime settimane era stato accostato alla Juventus il direttore sportivo del Napoli Giuntoli, ma nelle ultime ore si sarebbe fatta largo l'ipotesi di un grande ritorno in bianconero.

Infatti secondo quanto diffuso nella trasmissione 'Pressing', in onda su Mediaset, ci sarebbero diverse voci riguardanti un interesse dei bianconeri per l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta.

Secondo le fonti da Torino, il club bianconero vorrebbe Marotta proprio nello stesso ruolo che ricopre all'Inter, con pieni poteri sul mercato ed a livello di gestione delle attività sportive del club.

Giuseppe Marotta però ha un contratto con i nerazzurri valido fino al giugno 2025 e difficilmente avverrà una separazione anticipata tra le parti e pertanto il desiderio della Juventus potrebbe virare su altri profili.

Il passato di Giuseppe Marotta alla Juventus

L'attuale amministratore delegato dell'Inter era stato acquisito proprio dopo le dimissioni dello stesso dall'organigramma societario della Juventus, avvenute nel giugno 2018.

Giuseppe Marotta è stato direttore sportivo della Juventus dal 2010 al 2018 per otto stagioni, centrando 8 scudetti e due finali di Champions League, entrambe perse con Real Madrid e Barcellona.

I colpi di Giuseppe Marotta all'Inter

Nella sua esperienza come amministratore delegato dell'area sportiva dei nerazzurri, Giuseppe Marotta ha collezionato titoli e importanti acquisti sul mercato, agendo soprattutto con la formula del 'parametro zero', andando a prendere giocatori in scadenza di contratto ma completamente funzionali al progetto del club.

Tra i suoi acquisti principali si annoverano Romelu Lukaku, Ackraf Hakimi, Denzel Dumfries, per poi arrivare ai colpi a parametro zero come Hakan Calhanoglu e Henrik Mkhitaryan, presi in scadenza contrattuale rispettivamente dal Milan e dalla Roma, insieme al colpo Andrè Onana, preso a zero dall'Ajax.

Con l'Inter ha vinto uno scudetto, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia, centrando la finale di Champions League contro il Manchester City del prossimo 10 giugno.