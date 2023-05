L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno fatto un cammino importante in Champions League, e ora sono ad un passo dalla finale, dopo il 2-0 ottenuto all'andata della semifinale contro il Milan, e questo permetterà di alleggerire il bilancio e dare maggior libertà di manovra sul mercato. Qualcosa sarà fatto sicuramente in mezzo al campo, visto che Roberto Gagliardini andrà via a parametro zero e non è esclusa un'altra cessione per fare cassa. Il grande sogno per alzare il livello sarebbe quello di Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione essendo in scadenza di contratto a giugno 2024, con i biancocelesti che non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero.

L'Inter pensa a Milinkovic-Savic

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è in scadenza di contratto a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo sono praticamente in una fase di stallo. I biancocelesti non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero e per questo motivo senza un accordo entro giugno sarà ceduto.

L'Inter avrebbe messo gli occhi su di lui per alzare ulteriormente il livello a centrocampo. D'altronde i nerazzurri hanno già in mezzo al campo il loro punto di forza, ma si cercherà almeno un innesto, dato che uno slot sarà lasciato libero da Roberto Gagliardini e non è da escludere la cessione di Marcelo Brozovic, che piace molto al Barcellona.

Milinkovic-Savic porterebbe in dote numeri importanti, avendo messo a segno già sei reti e collezionato otto assist in trentadue partite di campionato, a fronte di due gol realizzati in sei gare di Europa League. Il serbo, inoltre, porterebbe quella fisicità in mezzo al campo che ha portato Simone Inzaghi ad affidarsi a Gagliardini quando doveva sostituire Nicolò Barella quest'anno, come dimostra anche il cambio effettuato durante l'Euroderby di Champions League contro il Milan.

La possibile offerta alla Lazio

Inter e Lazio potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nelle prossime settimane per discutere del futuro di Milinkovic-Savic. La valutazione del centrocampista serbo si aggira sui 40 milioni di euro, condizionata anche dal contratto in scadenza a giugno 2024. Nerazzurri che grazie al tesoretto Champions potrebbero anche arrivare a mettere sul piatto 20-25 milioni di euro più una contropartita tecnica.

In questo senso occhio a quei giocatori che torneranno dai prestiti in giro per l'Italia e l'Europa. In particolare, il club meneghino potrebbe offrire i cartellini di Lucien Agoumé e Sebastiano Esposito, valutati complessivamente 15 milioni di euro.