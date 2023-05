La Juventus in queste ore è al lavoro per prepararsi in vista della gara contro il Siviglia. Nella mattinata dell'11 maggio la squadra ha svolto la rifinitura nella quale Massimiliano Allegri ha fatto le ultime prove di formazione. In particolare il tecnico livornese deve decidere se confermare il 3-5-2 oppure se puntare sul 4-3-3. Al momento il dubbio più grande riguarda il reparto avanzato dove è aperto il ballottaggio tra Federico Chiesa e Filip Kostic. Se la scelta ricadrà sul numero 7 juventino la Juventus si schiererà con il tridente offensivo.

Nel caso in cui, invece, Allegri decidesse di affidarsi a Filip Kostic i bianconeri scenderebbero in campo con il 3-5-2.

Bonucci in difesa

Per la gara di Europa League contro il Siviglia la Juventus avrà a disposizione tutta la sua rosa, ad eccezione di Bremer che ha riportato un piccolo fastidio muscolare e Mattia De Sciglio che starà fermo per diversi mesi. Al posto del difensore brasiliano, Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sul suo capitano Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero giocherà con Danilo e Alex Sandro. In caso di difesa a quattro, Juan Cuadrado scalerebbe in retroguardia agendo come terzino sinistro. A metà campo, invece, le certezze sono due ovvero Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Insieme a loro ci dovrebbe essere Fabio Miretti che sembra favorito su Nicolò Fagioli. In caso di 3-5-2 sulle fasce ci sarebbero Juan Cuadrado e Filip Kostic. In avanti, invece, si va verso il tandem formato da Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Ma non è da escludere che con loro ci sia anche Federico Chiesa a quel punto il numero 17 juventino andrebbe in panchina.

La probabile formazione della Juventus contro il Siviglia (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Tante opzioni per Allegri

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Siviglia, ha diverse opzioni visto che di fatto ha tutta la sua rosa a disposizione.

Il tecnico livornese, in conferenza stampa, ha spiegato che saranno fondamentali anche gli uomini che subentreranno a gara in corso. Per questo motivo, l'allenatore della Juventus sta riflettendo se affidarsi a Federico Chiesa dal primo minuto oppure se utilizzarlo nel secondo tempo. Tra le opzioni a disposizione della Juventus c'è anche Paul Pogba. Il francese, però, non è in lizza per una maglia da titolare. Pogba non ha ancora 90 minuti nelle gambe e dunque entrerà solo a gara in corso. Massimiliano Allegri scioglierà i dubbi di formazione solo nelle prossime ore e annuncerà la formazione alla sua squadra solo nell' riunione tecnica che si terrà a metà pomeriggio. Dunque, i tifosi della Juventus dovranno attendere ancora per avere delle certezze sull'undici che giocherà contro il Siviglia.