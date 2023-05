L'Inter sarà con ogni probabilità protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri interverranno soprattutto in mezzo al campo, visto che andrà via Roberto Gagliardini, che è in scadenza di contratto, e che nel reparto potrebbe assistersi ad una cessione illustre (si parla di uno tra Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic per fare cassa e abbassare il monte stipendi). Il club meneghino si sta dunque guardando intorno in cerca di occasioni, una di queste porterebbe a Donny Van De Beek, che al Manchester United anche in questa stagione ha trovato ben poco spazio.

La Fiorentina, dal proprio canto, dovrà invece resistere all'assalto dei top club europei sui migliori elementi in rosa. Tra questi c'è inevitabilmente Sofyan Amrabat, che si è messo in mostra anche al Mondiale con il Marocco e che potrebbe finire al Barcellona, interessato alle sue prestazioni già lo scorso gennaio.

Inter su Van De Beek

L'Inter rinforzerà con ogni probabilità il centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato: il nome nuovo sarebbe quello di Donny Van De Beek, accostato già negli anni scorsi alla società nerazzurra degli Zang.

Il Manchester United ha fatto un investimento importante acquistandolo dall'Ajax nell'estate del 2020 per 40 milioni di euro, ma anche in questa stagione il giocatore ha trovato poco spazio, con sole sette presenze raccolte in Premier League e due in Europa League.

La valutazione del centrocampista olandese si è inevitabilmente dimezzata e per questo motivo potrebbe essere sufficiente una proposta sui 15-20 milioni di euro più bonus.

Barcellona su Amrabat

Il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Sofyan Amrabat in vista della prossima estate. I blaugrana ci avevano provato già a gennaio, dopo il grande Mondiale disputato con il Marocco, ma la Fiorentina non ha voluto privarsene a stagione in corso.

Qualcosa potrebbe cambiare a giugno, soprattutto qualora il calciatore dovesse chiedere la cessione. Il club di Rocco Commisso, comunque, non concederà sconti e avrebbe già fatto sapere ai catalani che non si siederà al tavolo delle trattative per offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Il giocatore, dunque, può essere accontentato, ma solamente alle condizioni imposte dalla Fiorentina altrimenti resterà a Firenze alla corte di Vincenzo Italiano.