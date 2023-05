La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe lavorando su un nuovo colpo per la difesa del futuro ed il nome sarebbe quello di Goncalo Inacio, difensore centrale dello Sporting Lisbona.

L'Inter su Goncalo Inacio, possibile colpo per la difesa del futuro

Nella prossima estate la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con la partenza di Milan Skriniar, che lascerà l'Inter per accasarsi al Paris Saint Germain, e dunque si starebbe lavorando alla ricerca di un rinforzo per la fase difensiva: il giocatore che avrebbe stuzzicato le mire nerazzurre sarebbe Gonzalo Inacio dello Sporting Lisbona.

Il difensore portoghese, classe 2001, in questa stagione nella Liga portoghese ha disputato 32 partite fornendo 3 assist ai compagni; il suo contratto con il club portoghese è valido fino al giugno 2026, ma nella prossima estate i nerazzurri potrebbero provare l'affondo per il difensore.

Lo stesso Sporting Lisbona starebbe lavorando con lo staff del giocatore per un rinnovo contrattuale nel quale inserire una clausola di circa 60 milioni di euro per scongiurare una cessione a cifre inferiori rispetto alla valutazione fatta dal club sul calciatore.

La situazione della difesa dell'Inter del futuro

Oltre alla partenza di Milan Skriniar, la dirigenza nerazzurra starebbe ragionando anche sul contratto di Danilo D'Ambrosio, che andrà in scadenza nella prossima estate: difficilmente il difensore italiano rimarrà a Milano, con la società che non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto.

Differente sembrerebbe la posizione di Stefan De Vrji, anche lui in scadenza di contratto nel prossimo giugno; in questo caso però la dirigenza nerazzurra sembrerebbe intenzionata a valutare un rinnovo contrattuale, che potrebbe concretizzarsi con la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero lavorando con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per il rinnovo del prestito di Francesc Acerbi: il difensore italiano potrebbe anche essere riscattato dai nerazzurri per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, qualora non si concretizzasse la possibilità di un ulteriore prestito per la prossima stagione.

Nelle ultime settimane sembrerebbero esserci stati dei passi avanti per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Alessandro Bastoni, che andrebbe in scadenza nel giugno del 2024; per evitare di perdere il giocatore a parametro zero o doverlo mettere sul mercato in estate la dirigenza vorrebbe chiudere con il rinnovo non appena terminata la stagione sportiva con la finale di Champions League a Istanbul.