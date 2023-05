L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Tante le situazioni ancora in sospeso, con Lautaro Martinez che sembra essere l'unico sicuro di restare a Milano, a meno di proposte superiori ai 100 milioni di euro, e anche per questo sono stati rispediti al mittente i sondaggi di Tottenham e Manchester United di questi giorni. Per il resto, sono tutte situazioni da definire e proprio per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno alla ricerca di almeno una prima punta e avrebbe messo gli occhi su Rasmus Hojlund, talento emergente esploso in questa stagione con la maglia dell'Atalanta.

Anche la Fiorentina sarebbe pronta a muoversi per rinforzare il proprio reparto avanzato la prossima estate. I viola cercano una prima punta e avrebbero messo gli occhi su Boulaye Dia, che tanto bene sta facendo con la maglia della Salernitana.

Inter su Hojlund

L'Inter andrà con ogni probabilità alla ricerca di una prima punta sul mercato la prossima estate. I nerazzurri, infatti, potrebbero perdere sia Edin Dzeko che Romelu Lukaku. Il bosniaco è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo, mentre il belga tornerà al Chelsea e bisognerà vedere se si riuscirà a strappare un altro prestito, anche se un tentativo sarà fatto.

Uno dei nomi sondati dalla società nerazzurra sarebbe quello di Rasmus Hojlund, esploso con la maglia dell'Atalanta in quest'annata.

Classe 2003, la Dea ha fatto un investimento importante l'estate scorsa acquistandolo dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro, e il giocatore ha ripagato la fiducia a suon di buone prestazioni. Sono sette le reti realizzate in ventotto partite di campionato, a fronte di tre assist, oltre ad un gol segnato in coppa Italia. Il centravanti norvegese ha ancora tanti margini di crescita, ma l'Inter sembra pronta a puntare su di lui, anche se non sarà semplice visto che i bergamaschi lo valutano almeno 50 milioni di euro.

Occhio, però, ai giovani talenti che i nerazzurri potrebbero offrire per abbassare l'esborso economico, su tutti Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri, valutati complessivamente tra i 15 e i 20 milioni di euro, oltre ad un conguaglio a favore del club di Percassi.

Fiorentina su Dia

Anche la Fiorentina sul mercato si metterà alla ricerca di almeno un centravanti la prossima estate.

Il nome che piace ai viola è quello di Boulaye Dia, che al club di Commisso ha segnato una tripletta nel match tra Salernitana e Fiorentina di mercoledì, finito 3-3.

Pur di arrivare a lui, i viola sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Cabral e un conguaglio economico di 15 milioni di euro. In quel caso, dunque, le due punte a disposizione di Italiano sarebbero Dia e Jovic. Da capire se i granata accetteranno o se rispediranno al mittente la proposta ritenendo il giocatore incedibile.