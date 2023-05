L’Inter potrebbe regalare un colpo stellare ai proprii tifosi al termine di questa stagione calcistica. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbe un certo interesse per Sergej Milinkovic-Savic nonostante il serbo sia da tempo nel mirino anche della Juventus.

La mezzala ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 60 milioni di euro, difficile capire adesso se i nerazzurri riusciranno a soddisfare una pretesa economica di tale portata. Per quanto riguarda le operazioni in uscita invece, l'Inter potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a giugno di Edin Dzeko con l'ex Roma che interesserebbe molto al Monza di Silvio Berlusconi.

Venendo invece alla Juventus, se dovesse davvero ingaggiare Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, non è escluso un cambio di guida tecnica con Roberto De Zerbi che sarebbe in prima fila come successore di Massimiliano Allegri.

Derby italiano per Milinkovic Savic

L’Inter sarebbe pronta a sfidare la Juventus per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto che si definirebbe in base ad alcuni obiettivi raggiunti.

I rapporti tra i due club sono positivi dopo le trattative che hanno avuto buon esito come quelle che hanno portato alla Pinetina Joaquin Correa e Francesco Acerbi: a proposito di quest'ultimo Zhang e Lotito dovranno ridiscutere riscatto o acquisto definitivo.

Monza interessato a Dzeko

I dirigenti meneghini potrebbero poi decidere di non rinnovare il contratto di Dzeko che sarebbe nei radar del Monza.

Il club di Berlusconi ha un progetto molto ambizioso e lo vorrebbe per apportare esperienza alla rosa che proverà a qualificarsi in Europa nella prossima stagione.

I possibili movimenti della Juventus con Giuntoli nuovo DS

La Juventus avrebbe in mente di intraprendere un nuovo progetto tecnico e potrebbe decidere di cambiare sia direttore sportivo che tecnico. Il nome per ripartire sarebbe quello di Cristiano Giuntoli, ora al Napoli, che potrebbe pensare di affidare la panchina a Roberto De Zerbi del Brighton.

La trattativa appare comunque complessa: il tecnico ex Sassuolo è legato infatti agli inglesi fino al 2026 senza contare il contratto di Massimiliano Allegri, che scadrà solo tra due anni.

La Juventus di Giuntoli potrebbe comunque tentare l’affondo per De Zerbi e svecchiare la rosa. Potrebbero infatti lasciare Torino Juan Cuadrado, Alex Sandro e Leonardo Bonucci. In entrata potrebbero esserci Andrea Cambiaso, ora in prestito al Bologna, e Gianluca Scamacca del West Ham ma solo se dovesse partire Dusan Vlahovic.

L’ex Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e potrebbe essere ingaggiato con un prestito con diritto di riscatto. Inoltre, potrebbe essere riscattato dal Marsiglia il cartellino di Arkadiusz Milik che per soli 7 milioni potrebbe diventare juventino a titolo definitivo.