L'Inter studia i possibili profili che potrebbero rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, ci potrebbe essere un addio di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, club nel quale ha dimostrato di non essersi ambientato alla perfezione. Per quanto riguarda le corsie, i dirigenti meneghini sarebbero interessati a Jordi Alba del Barcellona che dovrebbe andare in scadenza di contratto e Pavard del Bayern Monaco.

In uscita potrebbe esserci Edin Dzeko che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e che potrebbe essere ingaggiato dall'Al-Halilal.

La società araba avrebbe proposto un biennale e sarebbe interessata a ingaggiare anche Lionel Messi.

Terzini nel mirino dell'Inter di Simone Inzaghi

L'Inter potrebbe pensare di riportare Achraf Hakimi a Milano. Questo potrebbe avvenire se dovesse essere ceduto Denzel Dumfries che ha molti estimatori in Premier League United su tutti). Il ritorno del marocchino sarebbe possibile soltanto con un prestito, affare simile a quello che ha riportato Lukaku in Lombardia. Anche in questo caso, l'ex esterno del Borussia Dortmund dovrebbe essere disposto a rinunciare a parte dell'ingaggio per rendere possibile l'affare con la società nerazzurra. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid.

L'Inter continua a monitorare dei profili per le corsie centrali.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, potrebbe essere fatto un tentativo per Jordi Alba che andrà in scadenza nel 2024. Il ragazzo percepisce uno stipendio molto elevato ma, il fatto che non rinnovi, potrebbe favorire la situazione in quanto avrebbe l'opportunità di accordarsi liberamente scegliendo anche la cifra dello stipendio.

Marotta e Piero Ausilio sarebbero da tempo su Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Il calciatore interesserebbe perché può agire sia da centrale che da esterno a tutta fascia nel 3-5-2. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e le parti si starebbero avvicinando con il trascorrere delle ore. Pavard potrebbe prendere il posto di Bellanova.

Sirene arabe per Dzeko

In uscita potrebbe esserci Edin Dzeko. Il bosniaco ha il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo, che dovrebbe avvenire sulla base di circa 5 milioni di euro per altro anno, è attualmente in standby perché la concentrazione è tutta sulla finale di Champions League contro il Manchester City. Nel frattempo, il club arabo del Al-Halilal avrebbe intenzione di ingaggiarlo mettendo sul piatto un ricco contratto biennale. La squadra asiatica starebbe lavorando anche per portare Lionel Messi, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain.