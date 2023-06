La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un possibile investimento per rinforzare il centrocampo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per la prossima stagione ed il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Marco Verratti, centrocampista attualmente in forza al Paris Saint Germain; la valutazione del club francese sul giocatore sarebbe di circa 50 milioni di euro, cifra che la dirigenza nerazzurra starebbe valutando se investire o meno sul calciatore.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Marco Verratti dal PSG

La stagione del centrocampista italiano con la maglia del PSG avrebbe portato la dirigenza sportiva del club francese a ragionare su una sua possibile cessione nella prossima finestra di mercato estiva; il calciatore sarebbe già stato proposto al Manchester City come contropartita tecnica per provare ad arrivare a Bernardo Silva, considerato però incedibile dal club inglese.

A questo punto il PSG potrebbe provare nuove strade per il centrocampista italiano, in corsa per il suo cartellino sembrerebbe esserci anche l'Inter, che con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbe valutando un'eventuale importante investimento per rinforzare il centrocampo.

Il centrocampista italiano però andrebbe ad occupare uno slot centrale sulla mediana dove attualmente i nerazzurri sono piuttosto coperti, con Marcelo Brozovic titolare e Hakan Calhanoglu pronto a scalare in regia nell'eventualità di una rotazione o di una necessità tattica, pertanto la dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo a fondo sull'eventuale investimento.

Per convincere il PSG a cedere il centrocampista servirebbero almeno 50 milioni di euro, cifra per la quale sarebbe valutato Marco Verratti, il cui contratto con il club francese andrà in scadenza nel giugno 2026.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

Per la prossima stagione dovrebbero essere confermati i tre di centrocampo, Calhanoglu, Barella e Mkitaryan, con un solo dubbio su Marcelo Brozovic, che potrebbe finire sul mercato nella prossima estate per rimpinguare la casse societarie e permettere nuovi investimenti ed acquisti in entrata.

Il centrocampista croato piacerebbe molto in Spagna ed Inghilterra, con il Barcellona in prima linea da diverso tempo per provare ad acquisire le prestazioni del giocatore; la dirigenza nerazzurra però non sarebbe ancora convinta della cessione, che potrebbe essere spostata su altri giocatori.

Il principale indiziato a lasciare l'Inter nella prossima estate sembrerebbe essere Denzel Dumfries; il laterale olandese piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea che sarebbe pronto a sborsare circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore.