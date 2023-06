La Juventus potrebbe rivoluzionare la rosa in questa sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il tecnico Massimiliano Allegri sarebbe finito nel mirino di un club arabo, l'Al-Hilal, che gli avrebbe offerto un contratto da 30 milioni di euro a stagione. I suoi eredi potrebbero essere Antonio Conte o Igor Tudor.

Per quanto riguarda il mercato calciatori, invece, potrebbero partire Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, mentre in entrata si registrerebbe l'interesse per Mauro Icardi. Il Tottenham, inoltre avrebbe puntato i fari su Gleison Bremer.

Allegri potrebbe cedere alla corte dell'Al-Hilal

La Juventus potrebbe decidere di risolvere il contratto con Allegri, che avrebbe ricevuto un'offerta allettante dall'Al-Hilal che gli avrebbe proposto un contratto stellare da 30 milioni di euro l'anno.

Al suo posto, la società torinese potrebbe ingaggiare Antonio Conte, che ha da poco lasciato il Tottenham, o Igor Tudor. Quest'ultimo, che si è liberato dal Marsiglia, sarebbe un profilo più sostenibile dal punto di vista economico. Avrebbe anche meno richieste onerose in chiave mercato. Entrambi conoscono molto bene l'ambiente e amerebbero lavorare con calciatori giovani e futuribili come Illing, Rovella e Fagioli.

Vlahovic e Chiesa verso la Premier

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sarebbero i profili con più richieste dall'estero. Entrambi avrebbero mercato in Inghilterra dove il Chelsea potrebbe mettere sul piatto circa 80 milioni di euro per il serbo che sarebbe anche in orbita Bayern Monaco. L'esterno ex Fiorentina sarebbe invece finito nelle idee del Newcastle che ha da poco ingaggiato Sandro Tonali e che potrebbe bussare alle porta dei piemontesi con circa 60 milioni di euro.

Cifre che permetterebbero alla Juventus di imbastire le operazioni per rinforzare tutti i reparti.

Il Tottenham pensa a Bremer, la Juve a Icardi

Sirene inglesi anche per Gleison Bremer, che sarebbe stato sondato dal Tottenham. Gli Spurs potrebbero acquistarlo per circa 40 milioni di euro ma il ragazzo sarebbe un punto fermo se dovesse essere confermato il progetto fondato sulla difesa a tre.

In entrata invece potrebbe esserci il colpo Mauro Icardi. Il centravanti di proprietà del Paris Saint Germain, in prestito al Galatasaray nella scorsa stagione, non dovrebbe essere confermato dai transalpini. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2024 e e potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto. Sarebbe d'accordo al rientro in Italia dove ha già vestito le maglie di Sampdoria e Inter. I contatti potrebbero partire nelle prossime settimane.