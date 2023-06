La Juventus sarebbe interessata per Timothy Castagne come rinforzo per la fascia destra e le trattative con il Leicester sarebbero in corso. Sono queste le ultime indiscrezioni di mercato confermate da diversi giornali sportivi. Il belga potrebbe andare a sostituire Juan Cuadrado, che non dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno.

La società bianconera sta cercando di ottenere uno sconto sulla richiesta di 15 milioni di euro, valutando la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto o un trasferimento a titolo definitivo. Sia il calciatore che Massimiliano Allegri sono favorevoli all'arrivo di Castagne, considerando le sue conoscenze della Serie A e la sua maturità calcistica.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Castagne

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare il giocatore del Leicester Timothy Castagne. Il belga ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro ma la società bianconera non vorrebbe spendere tale somma e per questo starebbe valutando un'offerta in prestito con riscatto nella prossima stagione. Castagne può giocare come terzino destro in una difesa a tre o eventualmente a tutta fascia nel 3-5-2. Velocità, bravura negli inserimenti, in questa stagione ha dimostrato anche di saper fornire assist decisivi ai suoi compagni. Conosce il campionato italiano e questo potrebbe agevolare un suo approdo nella società bianconera.

La Juventus oltre a Castagne potrebbe acquistare anche un altro terzino destro. Si valutano dei nomi, come Alvaro Odriozola e Lucas Vazquez, che potrebbero lasciare il Real Madrid giugno.

La carriera professionale di Timothy Castagne

Timothy Castagne è un giocatore belga nato il 5 dicembre 1995, attualmente di proprietà del Leicester.

È un esterno destro versatile che può ricoprire diversi ruoli in campo, ed è anche un membro della nazionale belga. Ha una statura di 185 cm e un peso di 80 kg.

La sua carriera professionale ha avuto inizio all'Arlon e al Virton, prima di trasferirsi al Genk nel 2011. È stato proprio con il Genk che ha debuttato nella massima divisione del calcio belga, la Jupiler Pro League, il 14 settembre 2014.

Prima del suo trasferimento in Inghilterra, Castagne ha giocato per tre stagioni con l'Atalanta. Arrivato a Bergamo nel luglio 2017, ha collezionato quasi 100 presenze in Serie A con la maglia dei nerazzurri, segnando 8 gol e fornendo 10 assist. Nella stagione appena conclusa, ha disputato 42 partite con il Leicester, includendo Premier League, FA Cup ed EFL Cup, contribuendo con 2 gol e 4 assist. Tuttavia, il Leicester è retrocesso in Championship al termine della stagione.