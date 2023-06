Il Calciomercato della Juventus si baserà essenzialmente sul progetto tecnico che il tecnico Massimiliano Allegri vuole portare avanti. Uno dei profili che potrebbero interessare per il reparto offensivo è Jadon Sancho, esterno offensivo il forza al Manchester United.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, la Juventus avrebbe messo nel mirino Alan Matturro, difensore attualmente in forza al Genoa. Classe 2004 e uruguaiano di nascita, il giocatore rossoblu è stato uno dei protagonisti del mondiale Under 20, dove con la sua nazionale si è aggiudicato il torneo di categoria ai danni dell'Italia.

Sancho potrebbe prendere il posto di Di Maria

Il giovane attaccante della nazionale inglese ha concluso una stagione al di sotto delle aspettative. Arrivato all'Old Trafford con un investimento da 80 milioni di euro, ha vestito 41 volte la maglia dei Reds Devils, siglando solo 7 gol e fornendo 3 assist ai compagni. Considerato dagli addetti ai lavori un dei maggiori talenti della sua generazione, Sancho si è fatto conoscere al grande pubblico durante la sua permanenza in Germania, nelle fila del Borussia Dortmund, dove ha collezionato 110 presenze e 38 gol.

Abile nel dribbling e molto dotato tecnicamente, Sancho potrebbe essere il sostituto ideale di Angel Di Maria alla Juventus, nell'ipotetico 4-3-3 di Allegri.

Molto bravo come assist-man, grazie alla sua velocità è soprannominato The Rocket dai compagni.

Qualora decidesse di privarsi del suo talentuoso esterno destro, il Manchester United potrebbe chiedere non meno di 70 milioni di euro o quantomeno un prestito con obbligo di riscatto a condizioni favorevoli per il club inglese. Cifra e condizione che costringerebbero la Juventus a chiudere un operazione in uscita di alto livello prima di intavolare un eventuale trattativa per l'inglese.

Su Matturro c'è il probabile interesse dell'Inter

Il giovane difensore è stato acquistato dal Genoa nel gennaio del 2023 per 3 milioni di euro dal Defensor Sporting, che avrà diritto a un 20% sull'eventuale rivendita del giocatore. Originario di Potenza, è in possesso del passaporto italiano, caratteristica che gli permetterebbe di giocare nella Juventus con lo status da comunitario.

Molto forte fisicamente, ha eccellenti doti atletiche che compensano una velocità non eccelsa. Molto abile nei contrasti e nei colpi di testa, fa dell'anticipo la sua arma migliore. Mancino naturale, può essere impiegato anche come terzino in un'ipotetica difesa a 4. Oltre al probabile interesse della Juventus, sembra ci sia anche quello dell'Inter. Infatti, la società nerazzurra sarebbe intenzionata a ringiovanire la propria difesa, acquistando giocatori di prospettiva.