La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per l'attacco del futuro e il nome nuovo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Alexandre Lacazette, attaccante dell'Olympique Lione: la dirigenza nerazzurra starebbe valutando il possibile inserimento del centravanti francese al posto di Edin Dzeko che ha lasciato Milano nelle scorse settimane.

L'Inter su Lacazette: idea per l'attacco al posto di Dzeko

Dopo due stagioni in maglia nerazzurra il bomber bosniaco ha lasciato Milano a parametro zero con direzione Istanbul, per accasarsi al Fenerbahce: per sostituire Dzeko, la dirigenza dell'Inter starebbe valutando il profilo di Alexandre Lacazette, bomber francese dell'Olympique Lione.

Nell'ultima stagione in Ligue1, l'attaccante francese ha collezionato 35 presenze e 27 marcature, fornendo anche 5 assist ai compagni; queste cifre avrebbero attirato l'attenzione di diversi top club europei, con l'Inter che sembrerebbe essere in pole position per un acquisto del calciatore nella prossima estate.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero riflettendo sulla tipologia di operazione da svolgere, in modo da non chiudere completamente lo spazio ad un altro eventuale acquisto nella fase offensiva e pertanto la trattativa potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

La situazione dell'attacco dell'Inter del futuro

La dirigenza dell'Inter starebbe trattando con il Chelsea per un possibile ritorno di Romelu Lukaku: il bomber belga avrebbe espresso la chiara intenzione di voler tornare a Milano, ma il club inglese avrebbe negato un altra possibilità di prestito del calciatore, preferendo una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 40-50 milioni di euro.

L'Inter in questo caso potrebbe anche dover rinunciare all'attaccante, che a quel punto lascerebbe libero uno slot per l'attacco nerazzurro, necessariamente da riempire.

Nelle ultime giornate di calciomercato la dirigenza nerazzurra sembrerebbe aver concluso l'affare dell'acquisizione del cartellino di Marcus Thuram a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Moenchengladbach: per l'attaccante francese è pronto un contratto di cinque anni a circa 6 milioni di euro a stagione.

In partenza sembrerebbe esserci però anche Joaquin Correa, che potrebbe lasciare Milano direzione Siviglia nella prossima estate, con il club spagnolo che sembrerebbe pronto ad una proposta di prestito con diritto di riscatto in caso di presenze del giocatore argentino o del raggiungimento delle qualificazioni alle prossime coppe europee per il club spagnolo.