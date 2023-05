Inter e Juventus pensano già al Calciomercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri potrebbero ingaggiare due esterni, uno per la corsia destra e uno per quella sinistra: Adam Marusic della Lazio e Carlos Augusto del Monza. Per quanto riguarda il possibile erede di Milan Skriniar, circola il nome di Thiago Djalo del Lille.

La Juventus che potrebbe anche decidere di interrompere il rapport con Allegri, nelle scorse ore è tornata a essere accostata ad Antonio Conte.

Marusic e Carlos Augusto per rinforzare le corsie nerazzurre

L'Inter avrebbe pensato anche ad Adam Marusic per la corsia destra.

Il giocatore della Lazio ha un contratto fino al 2025 e una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il profilo interesserebbe poiché sarebbe in grado di giocare su entrambe le fasce e potrebbe essere utilizzato nella difesa a quattro, ma anche come fluidificante nei cinque di centrocampo. Potrebbe essere preso in considerazione se dovesse essere ceduto Denzel Dumfries, che avrebbe degli estimatori in Premier League.

La società presieduta dagli Zhang, per la sinistra, avrebbe messo nel mirino anche Carlos Augusto del Monza. Il brasiliano avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto .La trattativa potrebbe essere andare in porto soprattutto se dovesse essere ceduto Robin Gosens che avrebbe delle proposte dalla Germania e potrebbe partire per 25 milioni di euro.

Djalo come possibile sostituto di Skriniar

Per potenziare la difesa, l'Inter potrebbe intensificare i contatti con il Lille per Tiago Djalo. Il centrale ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e i dirigenti nerazzurri potrebbero completare l'operazione per circa 15 milioni di euro.

Marotta e Ausilio potrebbero però anche pensare di attendere un anno per ingaggiare il calciatore a parametro zero, ma l'imminente partenza di Skriniar potrebbe far propendere per provare ad accelerare l'operazione già questa estate.

Idea Conte per la panchina della Juve

La Juventus potrebbe pensare di cambiare allenatore, anche se andrà valutata con attenzione la situazione di Massimiliano Allegri che ha un contratto fino al giugno 2025. Nelle ultime ore è tornato a circolare sui media sportivi l'ipotesi del ritorno a Torino di Antonio Conte, che si è separato da qualche mese dal Tottenham. Sarebbe un'ipotesi suggestiva, ma non è comunque una pista semplice, visto che la Juve non disputerà la Champions League.