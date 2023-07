Nelle scorse ore il giornalista del quotidiano La Repubblica Emanuele Gamba ha parlato ai microfoni di Juvenews.eu della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri alla guida del club bianconero.

Nel frattempo il neo ds Cristiano Giuntoli, dopo aver ribadito la sua fiducia nel toscano, starebbe comunque osservando diversi nomi per il futuro della panchina della Juve e tra questi ci sarebbero Antonio Conte e Igor Tudor.

Gamba: 'Posizione di Allegri con Giuntoli non in bilico ma se dovesse steccare anche quest'anno verrà esonerato'

Il giornalista di Repubblica Emanuele Gamba è stato intervistato nelle scorse ore dalla redazione di Juvenews.eu, a cui ha affermato: "Allegri in bilico con Giuntoli?

Non penso. Allegri aveva bisogno di una figura con cui confrontarsi sul lato tecnico come Giuntoli. Tenete conto che il feeling tra il tecnico livornese e Calvo non è mai scattato. Poi chiaro: se Allegri steccherà la stagione, verrà esonerato".

Il giornalista ha poi parlato del ruolo che potrebbe ricoprire Manna dopo l'ufficializzazione di Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juventus: "Penso invece che il club voglia che cresca alle spalle di Giuntoli, un po’ come accadde per Paratici con Marotta".

Gamba, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come i nomi di Pogba e Vlahovic siano a rischio uscita: il francese piacerebbe solo in Arabia, mentre il serbo avrebbe diversi estimatori in Europa.

Infine, Gamba ha parlato di quelle che potrebbero essere le entrate in casa Juve, evidenziando come ogni acquisto del club bianconero sarebbe legato ad una cessione e che di conseguenza, se i bianconeri non dovessero vendere nessuno potrebbero di non acquisire nessuno.

La Juventus starebbe pensando al futuro della panchina per il post Allegri: Conte e Tudor i nomi nel mirino

La Juventus e Cristiano Giuntoli avrebbero ribadito ad Allegri la propria fiducia e la volontà di onorare il contratto del livornese fino alla sua scadenza, vale a dire nel 2025.

Nonostante questo, alcune voci di mercato vorrebbero il neo direttore sportivo dei bianconeri già in osservazione di quello che potrebbe essere nel futuro l'erede del tecnico toscano.

I profili che piacerebbero a Giuntoli sarebbero principalmente due, quello di Antonio Conte e quello di Igor Tudor: entrambi hanno un passato glorioso con la maglia bianconera ed entrambi hanno già guidato la Juve dalla panchina, infatti il croato ha vestito i panni del secondo nell'annata di Andrea Pirlo.