Sono giornate di riflessioni per il Crotone: la dirigenza calabrese è particolarmente attenta ai risvolti di mercato. Manca una settimana alla fine ufficiale della sessione estiva e la squadra va ancora completata soprattutto in alcuni reparti.

In uscita ci sarebbero diversi calciatori, tra questi c'è l'attaccante Gabriele Bernardotto, rientrato per fine prestito dalla Carrarese, sul quale si sarebbero soffermate le attenzioni di due club di Serie C, fra cui il Giugliano. Pronto a salutare la Calabria sarebbe anche l'attaccante Augustus Kargbo, in trattativa con il Cesena.

In uscita è anche il difensore Manuel Nicoletti (seguito dalla Casertana) e l'estremo difensore Paolo Branduani.

Bernardotto, c'è il Giugliano

Arrivato la scorsa estate dalla Lucchese, l'attaccante Gabriele Bernardotto ha faticato a trovare spazio nella rosa allenata da Franco Lerda. A gennaio era quindi arrivata la separazione dagli squali per affrontare una parentesi in terza serie - in prestito - con la Carrarese. A fine stagione ha poi fatto ritorno in Calabria, dove però continua a rimanere fuori rosa. Per Bernardotto il futuro potrebbe essere ancora in Serie C: a interessarsi a lui sono state in particolare il Messina e recentemente il Giugliano.

Crotone verso nuove cessioni

Un calciatore che potrebbe essere vicino all'addio al Crotone è il centrocampista Marco Spina.

Rientrato per fine prestito dal Gubbio, pare vicino a fare ritorno nella squadra umbra che punta fortemente su di lui. Inizialmente si era prospettata l'ipotesi di un nuovo prestito, ma alla fine il Crotone potrebbe dare il via libera alla vendita del suo cartellino ai Lupi.

L'Avellino avrebbe allentato invece la presa sul centrocampista Jacopo Petriccione.

L'ex Pordenone e Benevento potrebbe anche rimanere in squadra, riducendo però le sue pretese economiche.

Nessuna novità sulla vendita del portiere Paolo Branduani, che rimarrebbe un'idea del Lecco in Serie B.

Intanto in queste ore si parla di una possibile trattativa tra l'Atalanta e il Crotone per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista Theophilus Awua nella formazione U23 bergamasca, che giocherà in Serie C.

Il calciatore andrebbe così a ritrovare il tecnico Francesco Modesto che lo ha allenato a Crotone, a Rende e a Vercelli.

Crotone, si cercano rinforzi

Prosegue in questi giorni la preparazione del difensore Luca Marrone a Crotone. Il calciatore, svincolato dal Monza, è tornato a Crotone dove ha giocato per alcune stagioni e sta usufruendo degli spazi del centro sportivo rossoblù per mantenere la condizione fisica. In molti hanno avanzato l'ipotesi di un suo ritorno in maglia rossoblù, ma al momento si tratterebbe solamente di una voce.

Agli squali piacerebbe intanto il difensore Giuseppe Loiacono della Reggina e potrebbe interessare anche l'attaccante Nwankwo Simy, in uscita dalla Salernitana, anche se pare una pista molto difficile sul piano economico.