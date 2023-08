Volge a conclusione una nuova settimana di allenamenti per il Crotone di Lamberto Zauli. La squadra lavora per trovare la migliore condizione fisica, provando a fronteggiare le carenze di una rosa ancora tutta da completare. L'unico arrivo estivo per i rossoblù è stato quello di Lucas Felippe dal Giugliano, poi solamente cessioni. In uscita ci sarebbe anche l'attaccante Gabriele Bernardotto, seguito dal Messina. Nella mattinata del 12 agosto il tecnico Lamberto Zauli tornerà a prendere la parola in sala stampa per presentare la gara di Coppa Italia Frecciarossa contro la Cremonese.

Crotone, Bernardotto cerca squadra

Ritornato nelle scorse settimane per fine prestito dalla Carrarese l'attaccante Gabriele Bernardotto non sembra rientrare nei piani del Crotone. La punta, poco impiegata nella prima parte della scorsa stagione, rappresenta uno degli esuberi di una rosa ampia e con ingaggi importanti. Ad effettuare un sondaggio per il calciatore, negli ultimi giorni, è stato il Messina. La squadra siciliana, che si è salvata in extremis nel "Girone C" dello scorso anno vorrebbe ottenere quest'anno una salvezza tranquilla portando a segno i giusti acquisti.

Zauli prende la parola

In vista della gara di Coppa Italia Frecciarossa di lunedì 14 agosto (ore 17:45) che vedrà il Crotone affrontare la Cremonese nel turno secco dei 32esimi di finale il tecnico Lamberto Zauli effettuerà la sua conferenza stampa.

Un match difficile contro una squadra, quella grigiorossa, reduce dalla retrocessione dalla Serie A. Sulla carta un pronostico quasi scontato ma in questa competizione spesso ad arrivare sono dei risultati che vanno a sovvertire i pronostici. Proprio la Cremonese nella precedente edizione è arrivata a sorpresa fino alla semifinale.

Crotone, le altre operazioni

Tra le voci che interessano il mercato estivo del Crotone alcune hanno accostato negli ultimi giorni due attaccanti alla compagine pitagorica. Si tratta di Salvatore Caturano, punta 33enne del Potenza e dell'attaccante lituano Edgaras Dubickas. Il primo sarebbe seguito anche dall'Arezzo e rappresenterebbe uno dei pezzi pregiati del mercato di terza serie.

Il calciatore lituano, invece, è svincolato dopo la mancata iscrizione del Pordenone e già in passato ha vestito la maglia del Crotone giocando nella formazione Primavera prima di essere ceduto al Lecce. In uscita rimarrebbe l'estremo difensore Paolo Branduani. Per lui sarebbero arrivati sondaggi da Turris e Lucchese. Sembra invece sfumare definitivamente il passaggio dell'attaccante Augustus Kargbo al Cittadella, con le parti che non avrebbero trovato un accordo.