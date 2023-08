È un fine settimana di attesa per il Crotone, che potrebbe concludere alcune operazioni di mercato in uscita. Tra queste potrebbe esserci la cessione dell'attaccante Iacopo Cernigoi, vicino al Rimini. In entrata intanto due nomi sono stati accostati ai rossoblù, si tratta degli attaccanti Edgaras Dubickas e Salvatore Caturano, per il primo si tratterebbe di un ritorno.

Sempre in entrata si sarebbe aperto qualche spiraglio per il ritorno in Calabria del difensore Luca Marrone, attualmente svincolato.

Crotone, idea Caturano

Al momento non esisterebbe una vera trattativa tra il Crotone e il Potenza per l'attaccante Salvatore Caturano, ma il suo nome era già stato accostato agli squali in più frangenti nelle scorse settimane.

La punta 33enne è seguita anche dall'Arezzo. Autore di 17 reti nello scorso torneo, Caturano si è confermato come uno dei migliori interpreti del reparto nel girone C.

Una pista a basso costo sarebbe rappresentata da Edgaras Dubickas, calciatore lituano attualmente svincolato dopo la mancata iscrizione del Pordenone alla Serie C. Già in passato Dubickas è stato al Crotone, nella squadra Primavera rossoblù prima di essere ceduto al Lecce. Nella scorsa stagione con i ramarri friulani il lituano si è reso artefice di 8 reti in 35 presenze.

Marrone già a Crotone

Nei giorni scorsi è stato accostato al Crotone il nome di Luca Marrone. Il difensore, svincolato dal Monza, ha effettuato nella città calabrese le sue vacanze con la famiglia.

In attesa di un'eventuale chiamata dalla Serie B il calciatore si sarebbe avvicinato agli squali. In caso si accontentasse di un ingaggio alla portata il profilo di Marrone in Serie C potrebbe rappresentare un tassello di qualità ed esperienza per mister Lamberto Zauli. Il giocatore piacerebbe anche al Lecco.

Crotone, le altre operazioni

Per il Crotone in attacco c'è da fare i conti con le uscite. Potrebbe cambiare squadra l'attaccante Gabriele Bernardotto, seguito dal Messina.

Valigie pronte anche per Iacopo Cernigoi per il quale sarebbe in corso una trattativa a buon punto con il Rimini. È sfumato invece il trasferimento di Augustus Kargbo al Cittadella.

Ancora da decidere è intanto il futuro di Paolo Branduani, seguito da Turris e Lucchese.

Nel frattempo, dopo il corteggiamento di Arezzo e Lucchese, l'attaccante Guido Gomez andrebbe verso la conferma nella rosa del Crotone, salvo offerte irrinunciabili.

È confermato, al momento, anche l'attaccante Marco Tumminello che sembra essere tornato in questo ritiro estivo su buoni livelli.