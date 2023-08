Il Crotone è pronto a scendere in campo per la sfida della prima giornata in casa del Catania. La sfida dello Stadio "Massimino" inaugurerà la stagione 2023-2024 di Serie C. Quello di venerdì 1 settembre sarà un big-match tra due formazioni favorite alla vittoria finale nel girone C.

Intanto sul piano del Calciomercato nelle ultime ore il Pescara avrebbe nuovamente proposto il centrocampista Aristidi Kolaj per arrivare al rossoblù Alessio Tribuzzi.

Crotone, Zauli pronto al debutto

Alla vigilia della gara di Catania a prendere la parola è stato il tecnico del Crotone, Lamberto Zauli, che ha spiegato: "Tutte le squadre all'esordio stagionale hanno poche certezze.

La rosa è competitiva anche se si è parlato di ridimensionamento. Vogliamo vincere e partire subito forte, l'unico riferimento per noi è stata la gara di Coppa Italia di Cremona dove si sono viste cose positive e altre da rivedere

Riguardo al calciomercato il tecnico ha detto: "Petriccione via? Vedremo cosa accadrà. Abbiamo altri centrocampisti in rosa, la squadra per grandi linee è stata allestita. Ovviamente nel mercato mai dire mai, ma al 99% il gruppo è stato allestito".

Crotone, ritorno a Catania

La gara del "Massimino" contro il Catania tornerà a distanza di alcune stagioni. L'ultimo confronto in terra di Sicilia tra i due club risale alla stagione di Serie B 2013-2014 quando la partita finì 1-1.

Si tratta di uno stadio "ostico" per il Crotone che spesso ha subito sconfitte contro gli etnei e anche in questa occasione il Catania partirà con i favori dei pronostici.

È atteso il pubblico delle grandi occasioni per una serata che ospiterà anche la cerimonia inaugurale del campionato di Serie C.

Le ultime operazioni di mercato

A poche ore dalla conclusione del mercato estivo, intanto, il Crotone potrebbe ancora concludere alcune operazioni. Gli squali avrebbero ricevuto una nuova proposta dal Pescara per lo scambio di cartellini tra il centrocampista Alessio Tribuzzi e Aristidi Kolaj. Si tratta comunque di un'operazione estremamente difficile, visto che era già stata rifiutata nei giorni scorsi.

Intanto in entrata i rossoblù potrebbero concludere l'arrivo di un centrocampista al posto di Theophilus Awua ceduto all'Atalanta U23, mentre Tomislav Gomelt (attualmente già in prova) potrebbe firmare per andare a sostituire il partente Thomas Schirò.

Con l'arrivo del difensore Giuseppe Loiacono potrebbe avvenire al cessione di Davide Mondonico, in direzione Ancona. In caso di partenza del portiere Paolo Branduani (piace al Lecco) gli squali potrebbero promuovere D'Alterio, riservando il ruolo di terzo portiere a un giovane della Primavera.