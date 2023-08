La tournée dell'Inter in Giappone prosegue con ottimi guizzi e segnali da parte non solo degli uomini chiave ma anche delle seconde linee. Dopo il pareggio al debutto in terra nipponica contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, gli uomini di Simone Inzaghi hanno affrontato questa mattina una sfida ostica e importante contro il Paris Saint Germain. Risultato amaro per l'ex Milan Skriniar, che dopo aver assaporato la vittoria contro i suoi vecchi compagni è stato beffato con un uno-due scandito dai nomi di Sebastiano Esposito e Stefano Sensi. Inutile il goal meraviglioso di Vitinha, il il match si è concluso 2-1 per l'Inter ai danni dei parigini.

Inter - Paris Saint Germain: le scelte dei due tecnici

Alle ore 12.00 italiane - allo stadio Stadio Nazionale di Tokyo - si è tenuta l'avvincente incontro amichevole tra Inter e Paris Saint Germain. Gli uomini di Inzaghi si sono presentati sul rettangolo di gioco con il consueto 3-5-2: Thuram e Martinez punte; centrocampo a 3 con il ritorno di Mkhitaryan supportato da Barella e Calhanoglu. A difendere la porta Damian, Bastoni e Acerbi; confermato tra i pali Filip Stankovic.

4-3-3 invece per Luis Enrique che si presenza con Emery falso nueve, Asensio e Soler sugli esterni. Centrocampo dominato da Fabian Ruiz, il nuovo acquisto Ugarte e Vitinha. Reparto difensivo composto dagli ex Hakimi e Milan Skriniar, supportati da Marquinhos e Lucas Hernandez e il solito Donnarumma tra i pali.

Inter 2-1 PSG, rimonta per i nerazzurri: il racconto del match

I primi 20-25 minuti abbondanti sono stati dominati dal Paris Saint Germain; pressing alto dei parigini e con i giocatori dell'Inter imbrigliati dalla morsa aggressiva. I carichi pesanti della preparazione si sono fatti sentire per i nerazzurri; ma una volta scaldati i motori le trame offensive sono diventate sempre più fitte.

Diverse opportunità per gli uomini di Luis Enrique soprattutto con Marco Asensio; abile a sgusciare alle spalle della difesa oltre a sfidarla negli uno contro uno.

Il primo tempo si conclude sul pari, ma alla ripresa Vitinha pesca dal cilindro una bordata dai 25 metri che trafigge Filip Stankovic: PSG in vantaggio al minuto 63'.

Cambi da entrambe le parti, Simone Inzaghi lancia nella mischia - tra gli altri - Stefano Sensi, Frattesi, e Sebastiano Esposito. Proprio i 3 nerazzurri in due minuti metteranno la firma sulla rimonta nerazzurra. Due assist per l'ex Sassuolo: sia per la prima rete del prodotto delle giovanili al minuto 81' sia per Sensi all'83' per il 2-1 finale.

Inter, l'analisi della partita contro il Paris Saint Germain

E' chiaro che le amichevoli estive, al di là di sconfitte e vittorie, hanno principalmente il fine di offrire indicazioni ai tecnici per quelli che saranno i veri impegni della stagione. Dopo la sfida pareggiata con l'Al Nassr, contro il Paris Saint Germain sono forse arrivate indicazioni preziose a Simone Inzaghi, anche in chiave Calciomercato.

Sebastiano Esposito e Stefano Sensi - entrambi che sembrano sul piede di partenza - hanno nuovamente messo la firma alle reti dell'Inter in questo precampionato. In particolare il giovane prodotto delle giovanili nerazzurre ha immortalato la mattinata con un piattone chirurgico all'angolo sinistro della porta, una perla non da poco. Ancora protagonista il nuovo acquisto Frattesi; doppio assist dopo la rete contro la squadra araba.

Ottimi spunti da parte di Marcus Thuram nella prima metà di gioco, così come per buona parte della difesa. Ancora freddo Lautaro Martinez ma sempre grintoso e determinato. Personalità da vendere anche per Filip Stankovic; il figlio d'arte continua a mandare "messaggi" al tecnico, candidandosi per un posto tra i tre portieri della prossima stagione.

Non esaltante la prestazione di Joaquin Correa: l'argentino è sembrato in ombra per buona parte del tempo, toccando pochi palloni ma senza creare occasioni brillanti. Partecipa ad un rimpallo fortuito per il primo goal dell'Inter ma niente di particolarmente consistente.