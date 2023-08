Nelle scorse ore l'avvocato del Napoli Mattia Grassani ha commentato ai microfoni di TV Play la recente cessione all'Union Berlino di Leonardo Bonucci [VIDEO], sottolineando come il difensore classe '87 nell'ultimo periodo alla Juventus sia stato secondo il suo punto di vista vittima di mobbing da parte del club bianconero. Nel frattempo una fetta del pubblico juventino si è riversato sul web per dare il commiato a Bonucci.

Juventus, Grassani attacca la società bianconera: "A Bonucci è stato impedito di allenarsi e questo si chiama mobbing"

L'avvocato del Napoli Mattia Grassani è stato intervistato nelle scorse ore da TV Play e tra gli argomenti trattati c'è stata la Juventus e il casus belli che ha visto nello specifico Leonardo Bonucci prima escluso dalla rosa e dopo ceduto all'Union Berlino: "Il caso Bonucci non è il primo e non sarà l’ultimo di una lunga serie di rapporti tra società e calciatori che sono diventati ingombranti.

Era diventato ingombrante per motivi tecnici, comportamentali e di ingaggio, segna l’ennesima dimostrazione che il mobbing esiste. Non gli è stato permesso di allenarsi con la prima squadra e con il proprio allenatore. Questo è mobbing".

Bonucci lascia la Juventus, alcuni tifosi lo salutano sul web: "Con te si chiude un'epoca"

L'addio di Bonucci, che nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell'Union Berlino ha scosso il mondo Juventus ed alcuni tifosi si sono riversati sui social per dare il commiato all'oramai ex capitano bianconero. Sul web si leggono messaggi come questo: "502 presenze e 17 trofei con la Juventus. Grazie per aver contribuito a scrivere importanti pagine di storia di questa società e in bocca al lupo per il futuro, Leo.

Peccato soltanto per il triste ed evitabile epilogo di questa lunghissima avventura" o come: "Finisce nel peggiore dei modi il matrimonio con la sua squadra del cuore, la Juventus. Bonucci vola in Germania per giocare con l'Union Berlino e saluta tutti con polemiche e veleni. Buon fine carriera Bonny e grazie di tutto".

Tra i supporter della Juventus, si leggono anche commenti più nostalgici, che evidenziano come con Bonucci se ne sia andato l'ultimo pezzo del quartetto difensivo composto tra gli altri da Chiellini, Barzagli e Buffon: "Oggi, 31 agosto 2023, è finita per sempre l'era della 'BBBC'.

Dopo 502 partite, 37 gol e 18 trofei, Leonardo Bonucci lascia definitivamente la Juve e vola all’Union Berlino. Impossibile non provare un po' di nostalgia". Lo stesso Bonucci, intercettato da alcuni cronisti all'aeroporto di Caselle ha freddamente salutato gli astanti dicendo: "Ci sarà modo per salutare i tifosi della Juve".