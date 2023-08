Queste sono ore di mercato molto intense per la Juventus, nelle quali il club bianconero avrebbe deciso di dare un’accelerazione alle uscite per poter mettere a segno dei colpi in entrata. Infatti, la Juventus sarebbe ad un passo dalle cessioni di Denis Zakaria, Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, ma le uscite potrebbero essere anche altre. Tra i giocatori a rischio cessione ci sarebbe anche Fabio Miretti. Il numero 20 juventino sarebbe nel mirino della Salernitana. Per lui si sarebbe fatto avanti anche il Monza, con il quale la Juventus potrebbe parlare anche di Carlos Augusto.

Infatti, Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri un altro esterno sinistro e il ragazzo classe 99 sarebbe il profilo ideale. Dunque, le due società potrebbero decidere di parlare sia di Miretti che di Carlos Augusto. Il cartellino del numero 20 juventino potrebbe essere la chiave per provare a raggiungere un’intesa.

La richiesta di Galliani per Carlos Augusto

Carlos Augusto è stato uno dei giocatori che si è espresso meglio nella scorsa stagione di Serie A, e su di lui ci sarebbe l’interesse di diverse big, tra cui la Juventus. La società bianconera vorrebbe prendere un giocatore in grado di alternarsi con Filip Kostic. Anche perché Samuel Iling-Junior potrebbe essere in uscita.

L’inglese, di fronte ad un’offerta elevata, potrebbe lasciare la Juventus. Per questo motivo servirebbe un nuovo innesto per la corsia mancina. I bianconeri come rinforzo sulla sinistra penserebbero proprio a Carlos Augusto per il quale il Monza chiederebbe circa 15 milioni. Il club dell’ad Galliani, però, dovrà eventualmente dare il 40% di una possibile cessione del giocatore classe 99 al Corinthians.

Il Monza con la Juventus potrebbe parlare anche di Fabio Miretti che il club lombardo vorrebbe in prestito. Dunque, non resta che attendere di capire se Juventus e Monza troveranno la giusta soluzione.

Club di Premier su Iling-Junior

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe ricevere qualche proposta proveniente dalla Premier League per Samuel Iling-Junior.

Il giocatore classe 2003 potrebbe portare nelle casse bianconere una buona cifra da poter reinvestire. Per questo motivo, di fronte ad un’offerta soddisfacente, Iling-Junior potrebbe salutare Torino. Per il momento, però, alla Continassa non sarebbe arrivata nessuna proposto per l’inglese. In caso di partenza del giocatore classe 2003 la Juventus tornerà sul mercato per prendere un altro esterno che lo possa rimpiazzare nello scacchiere di Allegri.