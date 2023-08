La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo in cui potrebbe regalarsi dei rinforzi non solo a centrocampo e nel settore avanzato ma anche in difesa. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà a definire la società bianconera, a tal riguardo si lavora alla rescissione contrattuale di Leonardo Bonucci così come potrebbe partire uno fra Alex Sandro e Daniele Rugani in caso di offerte. Come sostituto di uno dei centrale difensivi piacerebbe Japhet Tanganga, giocatore del Tottenham di 24 anni che attualmente è considerato una riserva nella società inglese e che può giocare difensore centrale ma anche terzino destro.

Dotato di fisicità è anche veloce e questo potrebbe gli darebbe la possibilità di adattarsi molto bene in una difesa a tre. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro ma non è da scartare la possibilità lasci la società inglese in prestito con diritto di riscatto avendo un contratto in scadenza a giugno 2025. In questa stagione non ha ancora raccolto minutaggio, anche in considerazione dell'abbondanza che il Tottenham ha nel settore difensivo.

Il giocatore Tanganga potrebbe trasferirsi alla Juventus

Il centrale difensivo piace anche all'Inter, che però sta cercando di definire l'acquisto di Benjamin Pavard. L'inglese potrebbe arrivare con la cessione di uno fra Alex Sandro e Daniele Rugani. Dovrebbe rescindere il contratto anche Leonardo Bonucci, che ha già il sostituto nella rosa bianconera. Parliamo di Dean Huijsen, già parte integrante della prima squadra come dimostrato in queste prime due giornate di campionato.

Attualmente l'olandese è considerato l'alternativa ad Alex Sandro come centrale difensivo di sinistra, anche se il brasiliano continua a non dare grandi garanzie. Per questo in caso di offerta dall'Arabia Saudita la società bianconera lo lascerebbe partire. Per quanto riguarda invece la fascia destra, se dovesse partire Kostic la società bianconera potrebbe valutare di un'alternativa a Timothy Weah anche se Allegri sta cercando di adattare Weston McKennie.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando rinforzi anche per il settore avanzato ma tutto dipenderà dalle cessioni. Se si dovessero definire le cessioni di Kostic e Moise Kean potrebbe arrivare un giocatore di qualità per la fascia oltre che una punta. Piacciono Luiz Henrique del Betis Siviglia e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.