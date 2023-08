La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe pensando a un nuovo rinforzo per la difesa allenata dal tecnico Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ultime ore di Calciomercato estivo sarebbe quello di Federico Baschirotto, difensore attualmente in forza al Lecce; il giocatore sarebbe stato proposto ai nerazzurri come alternativa low cost per la difesa, in attesa di un inserimento importante nella prossima stagione.

L'idea dell'Inter per la difesa: Federico Baschirotto dal Lecce

Il difensore italiano è reduce da una stagione importante nel Lecce, trascinato anche dalle sue prestazioni ad una salvezza con un turno di anticipo rispetto al termine del campionato: il giocatore sarebbe finito in orbita nerazzurra nelle ultime ore, con la società salentina che sembrerebbe disponibile ad una cessione dell'ultimo minuto.

Anche il prezzo del giocatore sarebbe in linea con le esigenze del club nerazzurro, che avrebbe ancora sul tavolo l'opzione Benjamin Pavard, anche se la situazione sembrerebbe essersi raffreddata nelle ultime ore.

Il difensore italiano si inserirebbe al meglio nel progetto tattico di Simone Inzaghi, potendo ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di braccetto di destra nella difesa a tre dell'allenatore piacentino.

La trattativa potrebbe definirsi nelle prossime ore, con il possibile contatto tra gli agenti del giocatore e lo staff della società nerazzurra, che potrebbe approfittare della situazione per piazzare un importante colpo low cost nelle ultime giornate di calciomercato.

La situazione dell'Inter in difesa

Nelle prime settimane di calciomercato si è definito il passaggio a parametro zero di Milan Skriniar dall'Inter al Paris Saint Germain dopo la scadenza del suo contratto ed il mancato rinnovo con i nerazzurri; al suo posto la società di viale della Liberazione ha investito sul riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio per circa 4 milioni di euro, e sul cartellino di Yann Bisseck, preso a circa 7 milioni di euro dall'Aarhus.

Nelle stesse giornate è stato rinnovato il contratto a Stefan De Vrij, che rimarrà in nerazzurro per un'altra stagione, e a Matteo Darmian, il cui stipendio è stato ritoccato a circa 2,5 milioni di euro con un contratto fino a fine stagione con un'opzione automatica per un rinnovo di un altra stagione in nerazzurro.

Anche il contratto di Alessandro Bastoni è stato rinnovato, passando a circa 6 milioni di euro annui fino al 2028; nel frattempo è stato acquisito anche Yann Sommer dal Bayern Monaco, per una cifra vicina ai 6 milioni di euro pagati dai nerazzurri in due rate al club bavarese.