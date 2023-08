La Juventus, nel corso di questa estate, ha provato a prendere Romelu Lukaku per sopperire a un'eventuale partenza di Dusan Vlahovic. Ma secondo quanto trapela in queste ore dalla stampa britannica l'attaccante belga avrebbe deciso di declinare una possibile offerta della Juventus.

Anche la Roma pare interessata a Lukaku

Il futuro di Romelu Lukaku è tornato a tenere banco nelle trattative del mercato italiano. Per praticamente due mesi il suo nome è stato accostato con forza alla Juventus, dopo che il centravanti aveva deciso di declinare la proposta di un ritorno all’Inter.

Ma questa eventualità è ormai sfumata, visto che Dusan Vlahovic è ormai destinato a rimanere a Torino, in particolare dopo l'ottima prestazione nella prima giornata di campionato, suggellata anche da una rete nel successo a Udine.

Adesso comunque per Lukaku si aprirebbe di nuovo la possibilità di tornare in Italia: in particolare - secondo alcune recenti indiscrezioni - ci sarebbe l‘interesse della Roma e Big Rom avrebbe deciso prendere in considerazione l’eventuale proposta giallorossa. Dunque il futuro di Lukaku potrebbe essere ancora in Serie A.

Balzarini: 'Pista Lukaku raffreddata'

In questi mesi, la Juventus avrebbe battuto diverse piste di mercato per essere pronta in caso di addio di qualche suo big e proprio in caso di eventuale cessione di un attaccante della rosa bianconera sarebbe interessato Lukaku, un profilo particolarmente apprezzato da mister Allegri.

Intanto del futuro di Romelu Lukaku ne ha parlato anche il giornalista esperto delle dinamiche bianconere Gianni Balzarini: “A prescindere da Dusan, la pista Lukaku ho l’impressione si sia raffreddata”. Il cronista ha poi sottolineato di aver notato un cambio nel modo di giocare della Juventus, proprio per favorire Dusan Vlahovic: “Il giocatore serbo lo vedo molto più dentro al progetto con la testa e tecnicamente ha sbagliato poco e soprattutto ha una grande voglia di restare in bianconero”.