La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Domenico Berardi a gennaio, soprattutto se la squadra di Massimiliano Allegri dovesse rimanere in lotta per il campionato durante la seconda parte della stagione. Uno dei fattori che potrebbe agevolare questo possibile acquisto è la squalifica di Paul Pogba, in attesa della conferma delle contro analisi relative alla sua positività al testosterone riscontrata nel post match di Udinese e Juventus. Se infatti fosse confermata la Juventus andrebbe a pagare il francese con il minimo salariale (2 mila euro al mese), questo significherebbe risparmiare 10 milioni di euro dell'ingaggio lordo attualmente previsto dall'intesa contrattuale fra il giocatore e la società bianconera.

La Juve potrebbe valutare l'acquisto di Berardi a gennaio

Inizialmente si era parlato della possibilità di acquistare un centrocampista in caso di squalifica confermata di Pogba, ma attualmente sembra che l'interesse della Juventus si stia spostando su Domenico Berardi come possibile rinforzo offensivo. La società bianconera potrebbe beneficiare del risparmio sull'ingaggio di Pogba, perché in caso di squalifica confermata, la società bianconera potrebbe pagare al francese il minimo salariale risparmiando sullo stipendio.

Tuttavia, trattare con il Sassuolo per l'acquisto di Berardi potrebbe non essere semplice, perché l'amministratore delegato Giovanni Carnevali sembra determinato a mantenere alte le richieste per il giocatore.

Carnevali ha valutato il cartellino di Berardi a non meno di 30 milioni di euro e sembra non essere disposto a fare sconti.

Il giocatore Berardi invece sarebbe felice di approdare alla Juventus come confermato in una recente intervista anche dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carneveli.

L'intervista di Carnevali prima di Sassuolo-Juventus

In una recente intervista, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fornito ulteriori dettagli sulle trattative con la Juventus riguardo a Domenico Berardi e ha valutato il possibile futuro del giocatore.

Carnevali ha rivelato che c'è stato un contatto tra il Sassuolo e la Juventus nel recente Calciomercato estivo dopo che Berardi aveva espresso la sua chiara intenzione di unirsi alla squadra bianconera.

Tuttavia, ha precisato che non è stata intrapresa una trattativa di mercato. Il Sassuolo aveva stabilito una scadenza per chiudere l'intesa, il 17 agosto, e cercare un sostituto per Berardi. Tuttavia, sembrava che la Juventus potesse avere altre priorità in quel momento, e la trattativa è finita in un punto morto.

Carnevali ha sottolineato l'importanza della chiarezza nelle trattative e ha aggiunto che non è possibile prolungare le discussioni. Ha anche dichiarato che non è escluso che Berardi lasci il Sassuolo a gennaio anche se ha dichiarato che il Sassuolo non ha l'esigenza di venderlo. Ha suggerito che potrebbero arrivare offerte più allettanti e che il futuro del giocatore potrebbe essere determinato da offerte di altre società.