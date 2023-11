Nelle scorse ore l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti è stato intervistato ai margini della presentazione del suo ultimo libro e ha parlato della sfida in programma fra la Juventus e la squadra nerazzurra, auspicando che Lautaro Martinez possa essere determinante.

Sul derby d'Italia in programma il 26 novembre ha detto la propria opinione a 1 Football Club anche l'avvocato Domenico La Marca, che ha sottolineato come i bianconeri attualmente siano l'unica squadra meritevole di essere considerata la principale antagonista dell'Inter.

Zanetti: 'Spero che Lautaro punisca la Juve come faceva Icardi'

Il dirigente ed ex capitano dell'Inter Javier Zanetti ha parlato al termine della presentazione del suo nuovo libro della partita con la Juventus: "Sono felicissimo per il presente di Lautaro, merita tutto quello che sta vivendo. Per noi è un giocatore importantissimo, è il capitano, è in grande forma e speriamo possa essere determinante in una partita così importante come quella con la Juve".

Continuando a parlare di Lautaro Martinez, il connazionale Zanetti si è detto particolarmente contento del percorso che sta effettuando il "Toro" argentino con la maglia dei nerazzurri, augurandosi di poterlo vedere ancora a lungo con addosso la casacca del "Biscione".

Zanetti parlando delle ambizioni da scudetto che nutrono sia Inter che Juventus, ha poi evidenziato come nel campionato ci siano altre formazioni pronte a battersi per la vittoria del tricolore e che di conseguenza ai nerazzurri dovrà servire continuità di rendimento per arrivare più in alto possibile.

La Marca: 'La Juventus in questo momento è l'unica squadra che merita di essere considerata la rivale dell'Inter'

Anche l'avvocato Domenico La Marca ha parlato a 1 Football Club della partita che vedrà Juventus e Inter affrontarsi nello scontro diretto del 26 novembre: "Allegri e i suoi ragazzi alla sosta mantengono invariato il distacco dalla capolista Inter, che vedrà i bianconeri poter sfruttare il fattore casa per mettere in discussione il primato dei nerazzurri che sembrano non aver rivali in questa stagione.

In questo momento la Juventus merita di essere considerata l’unica rivale dell’Inter".

La Marca ha poi continuato nel suo intervento parlando di uno degli elementi che sta maggiormente sorprendendo alla Juventus, ossia Daniele Rugani: l'avvocato ha sottolineato come il difensore toscano sia sempre stato apprezzato dal tecnico Massimiliano Allegri e che ora lo sta ripagando a suon di prestazioni convincenti. La Marca ha poi concluso evidenziando come Rugani potrebbe presto tornare utile anche all'Italia di Luciano Spalletti.