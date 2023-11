L' ex allenatore di calcio Arrigo Sacchi in un recente editoriale sulla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla lotta per lo scudetto nell'attuale stagione di Serie A. Secondo l'ex tecnico del Milan ed ex ct della nazionale italiana ci sono vari indizi che la lotta per il primo posto possa riguardare solamente l'Inter e la Juventus, poi ha aggiunto che fra le due contendenti i bianconeri hanno il vantaggio di non disputare le competizioni europee.

Arrigo Sacchi parla della lotta per il campionato fra Inter e Juventus

"È ancora presto per dire che la lotta per il titolo è ristretta a Inter e Juventus, ma gli indizi in questa direzione sono tanti.

Le due squadre finora hanno dimostrato una continuità di rendimento superiore alle altre avversarie", sono state queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in un suo recente editoriale su Gazzetta dello Sport.

L'ex tecnico del Milan ha aggiunto: "Allegri rispetto a Simone Inzaghi ha il vantaggio di non giocare le competizioni europee". Il motivo risiederebbe nel fatto che la Juventus può lavorare tutta la settimana restando concentrata sul campionato, senza dover fare trasferte internazionali e pensare ad altre competizioni, a differenza dell'Inter. Nel frattempo comunque la squadra di Inzaghi si è già qualificata agli ottavi di finale della massima competizione europea con due giornate d'anticipo.

Arrigo Sacchi ha inoltre aggiunto: "Lo scontro diretto del 26 novembre indirizzerà il giudizio".

La Juventus sfiderà l'Inter il 26 novembre

La tredicesima giornata di campionato del 25 e 26 novembre, oltre a Inter-Juventus, ha in programma anche altri importanti match come Milan-Fiorentina ma anche Atalanta-Napoli. Proprio il club campano ha ufficializzato di recente l'ingaggio come allenatore di Walter Mazzarri fino a giugno, esonerando Rudi Garcia.

La classifica di Serie A alla sosta

La classifica di Serie A, campionato attualmente fermo per la sosta delle nazionali, dice che l'Inter è prima a 31 punti, seguita dalla Juventus a quota 29 punti. Distante sei punti dai bianconeri si trova il Milan (23 punti), che precede di due lunghezze il Napoli (21 punti). Alle loro spalle a quota 20 punti, appaiate al quinto posto, ci sono invece Atalanta e Fiorentina. La prossima giornata di campionato sarà quindi particolarmente importante e significativa, visto che si sfidano fra loro tutte le prime sei della graduatoria.