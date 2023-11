Il dubbio più grande che ha accompagnato la Juventus nella marcia di avvicinamento alla gara contro l’Inter è stato risolto. Infatti Manuel Locatelli sarà a disposizione dei bianconeri, ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico Massimiliano Allegri: “Locatelli negli ultimi tre giorni si è allenato e valuterò domani (26 novembre) se farlo tornare dall’inizio, oppure partire dalla panchina”. Dunque la rifinitura pre gara sarà determinante per le scelte del tecnico livornese. L’altro grande dubbio di formazione riguarda il partner offensivo di Federico Chiesa.

Per ora Allegri non ha risolto questo nodo e ha ribadito che è aperto un ballottaggio a tre fra Dusan Vlahovic, Moise Kean e Arek Milik.

Mister Allegri carico in vista della gara contro l’Inter

Massimiliano Allegri è apparso molto sereno e carico nella conferenza stampa di vigilia della gara contro l’Inter. Il tecnico livornese ha voluto sottolineare i meriti della propria squadra che fin qui ha fatto un ottimo percorso: “Dobbiamo essere una squadra coesa che conosce i propri limiti e li trasforma in punto di forza".

Per quanto riguarda le scelte di formazione, mister Allegri non ha voluto sbilanciarsi più di tanto e in particolare sul reparto offensivo ha spiegato: “Vlahovic sta bene così come Kean e Milik, domani (26 novembre, ndr) deciderò chi far giocare tra questi ultimi tre”.

La certezza in avanti è quindi per ora solo Federico Chiesa che è tornato carico dagli impegni con la nazionale, dove il giocatore classe '97 ha ritrovato il gol (siglando una doppietta contro la Macedonia del Nord) e ha dimostrato di essere in ottima condizione.

Manuel Locatelli, qualora fosse titolare, giocherà insieme ad Adrien Rabiot e a uno fra Weston McKennie e Fabio Miretti.

L’americano può essere schierato sia come mezzala che come esterno a destra. Su questa corsia potrebbe essere impiegato in alternativa Andrea Cambiaso, con invece Kostic che troverà spazio sulla sinistra.

Danilo assente ma più vicino al rientro

Massimiliano Allegri per la gara contro l’Inter non avrà a disposizione Danilo, ma il brasiliano è vicino al rientro come ha rivelato lo stesso allenatore della Juventus: “Infortunati?

Alex Sandro rientra, Danilo prima di Monza e su Weah vediamo”. A quanto pare il capitano bianconero ha ancora qualche fastidio fisico ed è un po’ in ritardo di condizione rispetto al previsto, ma appunto il suo ritorno si avvicina.