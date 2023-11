Secondo le ultime di Calciomercato, Juventus ed Inter avrebbero messo nel mirino Santiago Gimenez, giovane centravanti messicano del Feyenoord ad oggi valutato dal club olandese 40 milioni di euro. Inoltre, le due società potrebbero sfidarsi in estate anche per i nomi di Andrea Colpani del Monza e Piotr Zielinski del Napoli.

Juventus ed Inter osservano Santiago Gimenez, centravanti messicano in forza al Feyenoord

La Juventus e l'Inter, oltre a sfidarsi questa sera all'Allianz Stadium in uno scontro diretto che sa già di scudetto, potrebbero fronteggiarsi nuovamente in estate, quando i battenti del calciomercato apriranno.

Il nome che avrebbe conquistato l'attenzione di entrambe le società italiane sarebbe quello di Santiago Gimenez: attaccante nato in Argentina ma naturalizzato messicano e di piede sinistro, Gimenez si trova attualmente nel Feyenoord, squadra con la quale è riuscito a realizzare 18 reti in sole 16 gare disputate in tutte le competizioni. Numeri che se comparati alla sua età, 22 anni compiuti lo scorso aprile, fanno di Gimenez uno degli attaccanti più promettenti del calcio internazionale. Il Feyenoord, legato contrattualmente al giovane centravanti fino al prossimo 2027, attualmente valuterebbe il classe 2001 circa 40 milioni di euro, una cifra che sarebbe destinata a salire qualora Gimenez continuasse a segnare con la costanza finora mostrata.

La Juventus e l'Inter potrebbero dunque mettersi in coda a giugno per cercare di acquisire il centravanti messicano ma per quanto concerne i bianconeri, sarebbe prima necessaria la cessione di uno dei 4 attaccanti messi attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri.

Oltre a Gimenez, Juventus ed Inter pronte a sfidarsi anche per Colpani del Monza e Zielinski del Napoli

Juventus ed Inter, oltre che per Gimenez, potrebbero sfidarsi sul mercato anche per altri nomi, tra cui ci sarebbe quello di Andrea Colpani. Il giovane esterno del Monza sotto la guida di Raffaele Palladino è definitivamente esploso e la sua valutazione, ad oggi, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Un altro elemento su cui Juve ed Inter avrebbero messo gli occhi addosso sarebbe Piotr Zielinski: il centrocampista del Napoli andrà in scadenza di contratto con la società partenopea al termine della stagione in corso e le diverse vedute tra il suo entourage ed il presidente Aurelio De Laurentiis per quanto concerne l'argomento rinnovo, potrebbero far si che il classe '94 si liberi a parametro 0 nel prossimo giugno. Un'occasione più unica che rara che avrebbe attratto non solo lo sguardo di Juventus ed Inter ma anche di Milan e Liverpool.