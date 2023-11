Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto su calciomercato.com di Juventus-Inter sottolineando la superiorità degli uomini di Simone Inzaghi. Del derby d'Italia ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche l'ex calciatore Antonio Cabrini che, al contrario di Padovan, ha evidenziato come lo scontro diretto tra le due acerrime rivali dovrebbe essere equilibrato.

Padovan: 'La superiorità dell'Inter è evidente e uscirà dal campo della Juventus con i 3 punti in tasca'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha dedicato un editoriale alla partita di questa sera fra Juventus ed Inter: "Per me sarà la superiorità dell'Inter che, vincendo allo Stadium, potrà andare in fuga per non essere più ripresa.

La squadra di Simone Inzaghi uscirà con i tre punti da Torino. La sproporzione tra contendenti è troppo vistosa. Da una parte il miglior organico del campionato, dall'altra una squadra senza Danilo, con Locatelli forzatamente in campo e con un attacco che non segna". Padovan, restando sul derby d'Italia, ha poi sottolineato come il piano tattico di Allegri, che dovrebbe attendere l'avversario recuperando palla e ripartendo in contropiede, potrebbe essere più complicato del previsto a causa della qualità dei calciatori avversari sulla linea di mediana. Inoltre, secondo il giornalista, la superiorità dell'Inter nei confronti della Juventus non riguarderebbe solo il centrocampo, ma anche la difesa, dove i nerazzurri sarebbero impenetrabili, e l'attacco.

Il giornalista si è infatti domandato retoricamente chi nella compagine piemontese abbia le capacità di fermare un Lautaro Martinez in stato di grazia ed un Marcus Thuram che è parso inarrestabile. Padovan ha poi concluso il suo editoriale evidenziando i meriti di Allegri che starebbe compiendo un vero e proprio miracolo portando la Juventus ad un secondo posto in solitaria.

Cabrini: 'L'Inter è una squadra costruita per vincere ma la Juventus è un club nato per primeggiare'

Della partita tra Juventus ed Inter ha parlato anche Antonio Cabrini, ex calciatore della Juventus intervistato nelle scorse ore: "L’Inter è una squadra forte, costruita per vincere. Anche un club come la Juventus deve sempre avere la missione di primeggiare ma dopo quello che è successo la scorsa stagione capisco la società, che vede questo innanzitutto come l’anno del ritorno in Champions League dopo un 2023-24 senza Europa".

Cabrini, scendendo nel dettaglio tecnico della partita, ha poi sottolineato di aspettarsi una gara all'insegna dell'equilibrio e del nervosismo. L'ex calciatore ha infine concluso la sua intervista evidenziando come, secondo lui, Juventus-Inter non dovrebbe essere decisiva per il proseguo del campionato.