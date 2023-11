La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe seguendo da vicino un nuovo giocatore per rinforzare la rosa nella prossima stagione ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Denis Zakaria, centrocampista del Monaco ex Juve. Il giocatore potrebbe arrivare nella prossima estate con un investimento di almeno 30 milioni di euro, cifra ad oggi richiesta dal club francese.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Denis Zakaria dal Monaco

L'Inter starebbe già progettando il suo futuro con l'obiettivo di costruire una squadra equilibrata e competitiva; il nome di Denis Zakaria, classe '96 e attualmente in forza al Monaco, si staglierebbe come una delle possibili pedine chiave nella strategia di rinforzo della squadra nerazzurra.

Fin dall'inizio della sua avventura nella Ligue 1, Zakaria ha catturato l'attenzione con prestazioni di alto livello che lo hanno reso un titolare fisso nell'undici iniziale della squadra guidata da Hutter.

Con 10 presenze e 1 rete in questa stagione, il centrocampista svizzero ha dimostrato di essere un elemento cruciale per il Monaco, attirando l'interesse di diverse squadre italiane, tra cui spicca l'Inter.

La necessità di aggiungere fisicità alla linea mediana è emersa come una priorità per l'Inter, e Zakaria sembra incarnare l'ideale risposta a questa esigenza.

Il rendimento costante e positivo di Zakaria, unito alla sua capacità di influire sul gioco a centrocampo, ha catturato l'attenzione di club italiani di spicco, con l'Inter in prima fila per acquisire il talento svizzero; la sua versatilità e la capacità di aggiungere robustezza alla mediana lo rendono un candidato ideale per soddisfare le esigenze specifiche della squadra nerazzurra.

La richiesta del Monaco e le titubanze dei nerazzurri

L'unico ostacolo sulla via di un esito positivo della trattativa sarebbe rappresentato dalla richiesta del Monaco per il giocatore, considerata importante anche dai vertici nerazzurri: il club francese infatti parrebbe aver fissato la cifra per una cessione del giocatore a circa 30 milioni di euro.

Una cifra considerevole, che potrebbe rallentare le trattative e far virare la stessa dirigenza nerazzurra su altri profili per la prossima stagione, dato che uno degli aspetti prioritari sarebbe quello di mantenere il bilancio in ordine senza colpi di testa eccessivi.

Per questo motivo il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe vagliando altri profili per la prossima stagione, proponendo anche alternative meno costose che potrebbero soddisfare comunque le esigenze dei nerazzurri sulla linea mediana, seguendo possibilmente la tradizione di investimenti low cost ma dall'alto rendimento, come avvenuto nelle scorse sessioni di mercato.