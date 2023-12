Secondo il giornalista sportivo Marco Conterio, la Juventus avrebbe l'approvazione al trasferimento per gennaio di Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City finito ai margini del progetto tecnico di Pep Guardiola. Si allontanerebbero dai bianconeri invece i nomi di Donny Van De Beek, mediano dello United in orbita Eintracht Francoforte e Victor Boniface, attaccante del Bayern Leverkusen dal costo eccessivo.

Conterio: 'I bianconeri stanno trattando Kalvin Phillips col City e hanno strappato il sì del calciatore'

L'esperto di Calciomercato Marco Conterio alla trasmissione della Rai Novantesimo Minuto, ha parlato della Juventus e di quello che potrebbe essere il primo innesto a gennaio della compagine bianconera, Kalvin Phillips: "Il nome che sta trattando in queste settimane la Juventus è quello di Kalvin Phillips, giocatore che non trova spazio al Manchester City di Guardiola.

C'è l'ok del giocatore al trasferimento".

Un trasferimento che, visti i costi dell'eventuale operazione a titolo definitivo, potrebbe essere impostato sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto da pagare nel successivo giugno e che dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro.

Conterio, restando sul mercato della Juventus ha poi aggiunto: "Quello di Koopmeiners è un nome che la Juve segue da tempo, è un nome che vorrebbe come interno, per andare dentro, per cercare quei gol che mancano". In questo caso però, il nome di Koopmeiners sembrerebbe essere più complicato da acquisire da parte della Juventus per una serie di motivazioni: il primo, l'Atalanta difficilmente lo lascerebbe andare a gennaio, soprattutto dopo essere rientrata tra il novero delle squadre in lizza per un posto valido per la Champions League.

Secondo poi, la valutazione dell'olandese, attualmente intorno ai 45 milioni di euro, apparirebbe proibitiva per le attuali casse della Juventus.

Per gennaio si complicano le piste di Boniface e Van De Beek

Se Kalvin Phillips si starebbe avvicinando alla Juventus, Van De Beek si allontanerebbe da un possibile trasferimento in bianconero.

Il calciatore olandese accostato nelle scorse settimane al club piemontese avrebbe infatti scelto di accasarsi all'Eintracht Francoforte, società tedesca che sarebbe pronta a versare nelle casse del Manchester United una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Estremamente complicato per il mese di gennaio, sembrerebbe essere anche il trasferimento alla Juventus di Victor Boniface, attaccante nigeriano attualmente in forza nel Bayern Leverkusen che potrebbe passare in bianconero solo se venisse prima ceduto Vlahovic. Un doppio incastro che realisticamente pare avere semmai più possibilità di avvenire nella prossima estate.