Ultima sfida dell'anno per il Crotone che ospiterà venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 l'Avellino. Una gara per l'alta classifica, un ultimo banco di prova per la squadra di Lamberto Zauli prima della sosta invernale e della riapertura del calciomercato. Nel turno della 19esima giornata il Crotone non potrà contare sulla presenza dei Andrea D'Errico, Mattia Vitale e Davide Bove, infortunati, ma dovrebbe avere a disposizione tutto il resto della rosa.

Crotone, ultima casalinga

La gara dell'Ezio Scida della 19esima giornata rappresenterà l'ultima prima della pausa invernale.

A Crotone giungerà un Avellino reduce da un deludente pareggio interno (0-0) contro il Taranto. La squadra Irpina, tra le candidate alla vittoria finale, ha faticato non poco ad inizio stagione sotto la guida di Massimo Rastelli e, nelle ultime giornate dopo una ripresa, ha trovato nuovamente qualche difficoltà nel mantenere una continuità di risultati tale da riportare l'Avellino tra le prime del "Girone C". La gara di Crotone sarà una sorta di spareggio, uno snodo cruciale per la stagione sia del Crotone di Lamberto Zauli, sia per l'Avellino di Michele Pazienza che non potrà rallentare ulteriormente.

Crotone in serie positiva

Quello che scenderà in campo contro l'Avellino sarà un Crotone rigenerato da una lunga serie di risultati utili consecutivi.

Gli squali hanno ottenuto nelle ultime 10 giornate 6 vittorie e 4 pareggi, realizzando 18 reti a fronte delle 9 subite. Gli squali potranno contare su una coppia-gol di grande prolificità in questa fase del torneo. Si tratta di Marco Tumminello e Guido Gomez autori complessivamenteddi 17 reti in campionato, 19 se si considera anche i match disputati in Coppa Italia.

Gara senza tifosi ospiti

Una delle note negative della gara sarà l'assenza dei tifosi dell'Avellino nel settore ospiti. A seguito delle disposizioni delle Autorità competenti non sarà possibile l’acquisto dei tagliandi per i residenti nella regione Campania e il settore ospiti rimarrà chiuso. A darne notizia è stata la stessa società del Crotone informando i tifosi sull'avvio della vendita dei tagliandi per il match della 19esima giornata.

Così come successo per i tifosi della Juve Stabia la gara dell'Ezio Scida rimarrà proibita ai tifosi campani.

Crotone, prime voci di mercato

In vista dell'avvio della sessione di calciomercato invernale qualcosa sembra muoversi sotto traccia in casa rossoblù. Il club proverà a piazzare qualche esubero di rosa provando a sfoltire il palco calciatori (Nicoletti, possibile partente) ma allo stesso tempo dovrebbe provare ad inserire qualche acquisto mirato. Il primo rinforzo potrebbe arrivare in difesa, successivamente si valuterà eventuali innesti per il centrocampo, legati ad eventuali uscite. Da valutare inoltre la posizione del portiere Paolo Branduani, arrivato la scorsa estate come titolare e ben presto relegato a riserva del più giovane Andrea Dini prima di essere messo fuori rosa questa estate.