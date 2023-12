Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha commentato la multa inferta al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per le proteste attuate dal livornese nel post gara con il Genoa, definendole un alibi da perdenti. Diverso invece è stato il parere del giornalista Michele Haimovici, che prendendo le parti all'allenatore livornese, ha evidenziato un differente trattamento che ci sarebbe fra la Juve e l'Inter.

Padovan: 'Le proteste di Allegri non servono e sono semplicemente un alibi, un vizio da perdenti'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan nel suo consueto editoriale scritto sul portale Calciomercato.com ha trattato l'argomento Juventus e la recente multa di 10 mila euro inflitta a Massimiliano Allegri per le proteste del tecnico toscano nel post gara con il Genoa: "Protestare, comunque, non serve, se non a dire che si va alla ricerca di alibi, un vizio da perdenti.

Ciò che la Juve non è stata perché ha vinto spesso".

Padovan, restando questo tema ha poi aggiunto: "La multa di diecimila euro comminata dal giudice sportivo a Allegri rivela che anche gli juventini protestano. Magari non lo fanno in pubblico ma in privato, nel chiuso degli spogliatoi, con tono pacato e poi in modo irrispettoso".

Padovan ha poi rintuzzato su questo tema, sottolineando come alcuni membri della Juventus attuino dunque proteste in luoghi nei quali non sarebbe consentito loro l'accesso. Il giornalista ha poi evidenziato come l'intervento con la mano di Mattia Bani fosse calcio di rigore e che sia insopportabile come il VAR sconvolga settimanalmente un regolamento esistente.

Haimovici difende Allegri: 'Ha giustamente espresso il suo giudizio, mi aspetto giustizia da parte della squadra arbitrale'

Anche il giornalista sportivo Michele Haimovici ha parlato ai microfoni di "Fuori di Juve" di quanto accaduto nel post gara tra Allegri e il giudice di gara Massa e della la conseguente multa inflitta al livornese: "Il tecnico bianconero ha giustamente espresso il suo giudizio, ha fatto bene a protestare visto che il fallo di mano era netto, quindi sarebbe stato rigore.

Se dovessimo pensare a Mourinho, le sue lamentele palesi sono note. Spesso vediamo errori nei confronti della Juve e vengono trascurati, non chiedo favori, ma giustizia da parte della squadra arbitrale".

Haimovici ha poi rintuzzato su questo argomento, affermando di notare una diseguaglianza nel trattamento di alcune squadre: secondo il giornalista ad esempio, i giocatori dell'Inter circonderebbero per ogni episodio gli arbitri, condizionandoli nelle scelte, i calciatori della Juventus invece riceverebbero il cartellino giallo per interventi che talvolta non lo meriterebbero.