Nelle scorse ore l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della Juventus e nello specifico di Massimiliano Allegri, sottolineando i meriti del tecnico bianconero con i giovani calciatori che sta lanciando in prima squadra. Anche l'allenatore e opinionista di Dazn Andrea Stramaccioni ha detto la propria opinione su Allegri, attribuendogli i meriti della seconda posizione in classifica attualmente occupata dalla formazione piemontese.

Impallomeni difende Allegri: 'Sta dimostrando di non essere cosi rimbambito come qualcuno pensava'

"Ora Allegri ha ingranato la marcia e sta dimostrando a tutti che non è così rimbambito come qualcuno pensava, visto che tanti lo davano per finito", cosi ha esordito nel suo intervento a TMW Radio Stefano Impallomeni.

L'ex calciatore ha poi aggiunto: "Allegri sta facendo un ottimo lavoro, anche sul rilancio di alcuni giovani. Ha valorizzato ancora di più giovani in cui aveva intravisto delle qualità. L'allenatore bravo è quello che capisce anche se certi giocatori possono essere utili alla causa".

Impallomeni, parlando poi del big match che vedrà la Juventus affrontare la Roma sabato sera all'Allianz Stadium, si è concentrato sullo stato di forma che sta attraversando Federico Chiesa, sottolineando come l'esterno bianconero sia particolarmente performante quando la Juve gioca tra le mura amiche.

Secondo Impallomeni, inoltre, in vista della gara contro i giallorossi in attacco Dusan Vlahovic partirebbe in vantaggio sulle gerarchie di Allegri rispetto a un Milik che comunque a Frosinone è sembrato in buona forma.

L'ex calciatore, cambiando argomento, ha poi commentato quanto sta accadendo in casa Milan, evidenziando come il problema principale dei rossoneri non sia da ricercare negli schemi tattici di Stefano Pioli, bensì nei numerosi infortuni che stanno arginando la formazione lombarda.

Infine, Impallomeni ha parlato della crisi che sta attraversando il Napoli, puntando il dito sui calciatori e sul loro rendimento al di sotto delle aspettative.

Stramaccioni loda Allegri: 'Rimanere attaccati all'Inter fa parte del suo capolavoro'

Anche il tecnico e opinionista Andrea Stramaccioni ha parlato a Dazn di Massimiliano Allegri: "Juventus?

Rimanere agganciati all’Inter fa parte del capolavoro di Massimiliano Allegri. La sensazione della performance dell’Inter è che i tre punti che fa sono sempre tre pieni, quelli della Juve invece spesso arrivano con una grande sofferenza".