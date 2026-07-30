Le strategie di mercato delle big italiane entrano in una fase sempre più delicata, con valutazioni economiche, obiettivi da inseguire e decisioni inattese destinate a influenzare le prossime settimane. La Juventus avrebbe fissato il prezzo per Nico Gonzalez, l'Inter continuerebbe a lavorare per regalarsi un nuovo esterno di qualità dopo alcune trattative sfumate, mentre il Napoli avrebbe preso una decisione sorprendente sul futuro di David Neres, considerato cedibile in questa finestra estiva.

Juventus irremovibile su Nico Gonzalez: servono 30 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di concedere sconti per la cessione di Nico Gonzalez. L'esterno argentino resta tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino, ma soltanto alle condizioni economiche stabilite dalla dirigenza bianconera. La valutazione fissata dalla Continassa si aggirerebbe infatti intorno ai 30 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per un calciatore di esperienza internazionale e ancora nel pieno della maturità calcistica. Una richiesta che, almeno per il momento, sembrerebbe allontanare l'Atletico Madrid. Il club spagnolo sarebbe sì interessato all'ex Fiorentina, ma avrebbe intenzione di investire una somma decisamente inferiore, più vicina ai 20 milioni di euro.

Una distanza economica significativa che rende la trattativa tutt'altro che semplice e che potrebbe costringere i Colchoneros ad aumentare la propria offerta oppure a virare su altri obiettivi.

Inter su Kayode, il Napoli apre alla cessione di Neres

Anche l'Inter continua a cercare un rinforzo per la corsia esterna dopo il mancato arrivo di Giovanni Palestra e Mohamed Khalaili. Nel corso degli ultimi giorni sarebbero inoltre sfumate anche le piste che portavano a Djed Spence e Guéla Doué, complici le elevate richieste economiche avanzate dai rispettivi club. Resta invece viva la candidatura di Michael Kayode. L'esterno classe 2004, cresciuto nella Fiorentina e oggi al Brentford, viene considerato un profilo ideale per età, qualità e margini di crescita.

La valutazione si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro, investimento importante ma ritenuto in grado di assicurare ai nerazzurri un terzino di prospettiva per gli anni a venire.

Sul fronte Napoli, infine, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Massimiliano Allegri avrebbero preso una decisione destinata a far discutere: David Neres sarebbe stato inserito nella lista dei cedibili. Gli agenti dell'esterno brasiliano sarebbero già stati informati della scelta e, secondo quanto trapela, il giocatore avrebbe accolto la notizia con una certa sorpresa. Al momento, tuttavia, non sarebbero ancora arrivate offerte concrete per il classe 1997, il cui futuro resta quindi tutto da scrivere.