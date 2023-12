Al triplice fischio di Genoa vs Juventus, Massimiliano Allegri è andato direttamente da Davide Massa a lamentarsi in merito agli episodi arbitrali del match.

A riportarlo Sky Sport, che racconta come il tecnico bianconero abbia preferito adire alle vie 'personali' evitando poi di toccare l'argomento pubblicamente onde evitare che ai calciatori passasse un messaggio sbagliato. Un qual senso di vittimismo che potesse in qualche modo giustificare i due punti persi che devono invece toccare le giuste corde per fare meglio la prossima volta.

A far discutere come risaputo il mancato calcio di rigore per fallo di mano di Bani in area di rigore e il mancato rosso a Malinovskyi per il bruttissimo fallo commesso ai danni di Yildiz.

Manca il rosso a Malinovskyi

Sempre Sky Sport ha reso note le prime impressioni provenienti dai vertici arbitrali in merito agli episodi visti in Genoa - Juventus. Il fatto ritenuto più grave dal designatore Gianluca Rocchi sarebbe così il mancato intervento del Var Micheal Fabbri per segnalare a Davide Massa che l’entrata di Ruslan Malinovskyi su Kenan Yildiz era da rosso.

Qualche piccola attenuante in più nel caso del calcio di rigore, anche se sempre di un decisivo errore si tratta dato che Bani ha il braccio largo su un pallone che arriva da distanza siderale. Rocchi entrerà più nello specifico di questi episodi nel corso della trasmissione “Open Var” che andrà in onda su Dazn, di certo Fabbri non andrà al Var per un po'.

La Juventus si isola, Allegri impara dallo scorso anno

Oltre alla volontà, come sottolineato in apertura, di voler evitare si creassero possibili alibi, Allegri ha mancato nel lamentarsi pubblicamente anche per non incorrere nello stesso clima dello scorso anno: dopo Juventus vs Salernitana il gruppo fu troppo preso dall'abbaglio (l'incredibile annullamento del gol di Milik per via di un offside inesistente) subito in campo ad opera della terna arbitrale non guardando ai propri di errori, e alla fine arrivarono le sconfitte in Champions contro il Benfica e contro il Monza in campionato.

Quello che si voleva evitare in questo caso: si perchè al netto degli errori arbitrali, gravi, evidenti e inspiegabili sotto il profilo del regolamento, rimane un gioco sterile e praticamente mai pericoloso: si perchè la Juventus ha tirato in porta solo con Chiesa da posizione quasi impossibile e con Vlahovic nel primo tempo che da due passi ha spedito altissimo sopra la traversa senza per il resto creare nulla.

Le due occasioni migliori le ha avute Chiesa, il rigore e il pallone sporco servitogli involontariamente dal portiere del Genoa, entrambe però frutto di errori avversari e non delle trame di gioco che dalle parti della Continassa devono necessariamente migliorare.