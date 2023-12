La Juventus lavora sul fronte mercato per rinforzare la rosa già nella finestra invernale di gennaio. Oltre a un centrocampista di spessore come Kalvin Phillips che potrebbe lasciare il City, il club bianconero monitorano anche Victor Boniface del Bayer Leverkusen per puntellare il reparto offensivo, in particolare in caso di cessione di Vlahovic.

Juve, i bianconeri non mollano Phillips: ipotesi prestito

Per il centrocampo, uno degli obiettivi principali resta Kalvin Phillips che dovrebbe lasciare il Manchester City in questi mesi. L'ex centrocampista del Leeds non ha inciso durante la sua esperienza con i Citizens, e come rimarcato da Pep Guardiola potrebbe esser ceduto già nella finestra invernale di Calciomercato.

La Juventus monitora con grande attenzione la situazione e - vista la necessità del City di cedere un calciatore in esubero - può impostare una trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto fino al termine della stagione. I bianconeri devono però battere la concorrenza di molte squadre inglesi tra cui Tottenham e soprattutto Manchester United.

Per la Vecchia Signora resta viva anche l'idea che porterebbe a Dony Van Beek che può lasciare il Manchester United a gennaio in prestito.

Idea Boniface per l'attacco, in dubbio il futuro di Vlahovic

Oltre a un possibile colpo a centrocampo, la Juventus può effettuare delle modifiche importanti anche in attacco. Diversi top club europei come Atletico Madrid e Chelsea potrebbero bussare alla porta bianconera per Dusan Vlahovic già nei prossimi mesi.

Molto dipenderà dalle reali offerte che eventualmente arriveranno per l'ex Fiorentina, ma intanto la Vecchia Signora comincia a guardarsi attorno per una sostituzione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta monitorando diversi profili e tra questi spunta quello di Victor Boniface, attaccante nigeriano che si sta ritagliando un ruolo importante nel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che guida la Bundesliga.

Il classe 2000 è nel mirino anche di altre squadre europee. La trattativa non sarebbe affatto semplice, ma in caso di cessione di Vlahovic i bianconeri avrebbero la disponibilità almeno per provarci.

L'eventuale 3-5-2 di Allegri con Phillips e Boniface

Con l'eventuale arrivo di questi due calciatori, la Juventus potrebbe proseguire con il 3-5-2 utilizzato da Massimiliano Allegri in questa prima parte di stagione.

Il centrocampista inglese può ricoprire il ruolo di vertice davanti alla difesa ma anche il ruolo di mezz'ala, con lo spostamento di Weston Mckennie sulla corsia destra. Una mediana assieme a Locatelli e Rabiot che tanto è mancato nella trasferta di Marassi darebbe così qualità ma soprattutto quantità al gioco bianconero.

Infine, l'eventuale cessione di Vlahovic e l'arrivo di Boniface cambierebbero anche il reparto offensivo con l'attaccante nigeriano che comporrebbe il tandem offensivo insieme a Federico Chiesa. Rispetto a Vlahovic, il bomber nigeriano predilige la profondità e ciò potrebbe agevolare anche le prestazioni del numero sette bianconero.