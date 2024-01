Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mercato di gennaio della Juventus, suggerendo ai bianconeri l'acquisto di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Nel frattempo il ds Cristiano Giuntoli valuterebbe per la prossima estate la mezz'ala dell'Hellas Verona Filippo Terracciano.

Tacchinardi sul mercato dei bianconeri: 'Servirebbe un centrocampista che segna. Il nome ideale? De Paul'

L'ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e parlando della sessione invernale di Calciomercato dei bianconeri, ha detto: "Servirebbe un centrocampista con gol nei piedi.

Nella mediana attuale di Allegri l'unico che segna è Rabiot. E troppe volte l'area avversaria resta vuota, senza uno che arriva da dietro. Serve una mezzala in grado di inserirsi. Per me la figura ideale sarebbe il De Paul che ho visto al Mondiale con l'Argentina".

Tacchinardi, concentrandosi poi sul duello in campionato tra Juventus ed Inter, ha sottolineato come i bianconeri dovranno concludere l'annata senza rimpianti e di conseguenza sfidare a viso aperto un'Inter molto forte ma non insuperabile. Ecco perché, secondo l'ex calciatore, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà il delicato compito di rinforzare una squadra a gennaio per renderla competitiva fino all'ultimo per lo scudetto.

Terracciano nel mirino della Juve: a giugno possibile sfida di mercato con il Milan

La Juventus, oltre a cercare un rinforzo in mediana per questo mercato invernale starebbe già sondando il terreno per prendere un secondo centrocampista anche nel successivo giugno. Tra i nomi attenzionati per questo scopo da Giuntoli ci sarebbe dunque quello di Filippo Terracciano: veronese doc nato nel 2000, il giovane calciatore dell'Hellas avrebbe attratto le attenzione dei bianconeri per la sua capacità di giocare in diverse posizioni del campo.

Terracciano nasce infatti come mezz'ala destra, ruolo che ricopre da titolare sotto la guida del tecnico Marco Baroni, ma all'occorrenza ha saputo vestire i panni sia dell'esterno basso sia del difensore centrale. Una duttilità estrema che avrebbe attratto le attenzioni non solo della Juventus ma anche del Milan di Stefano Pioli.

Ecco perché a giugno si potrebbe scatenare un duello di mercato tra le due big, con l'Hellas Verona disposto a cedere il proprio gioiellino per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

La Juventus, con l'eventuale arrivo di Rodrigo De Paul e Filippo Terracciano potrebbe sostanzialmente confermare il modulo di gioco a oggi usato da Allegri: entrambi i calciatori infatti si adatterebbero al tridente di mediana schierato settimanalmente dal toscano ed avrebbero le caratteristiche ideali per inserirsi nella fase offensiva dettata dai bianconeri e rinculare in quella difensiva.