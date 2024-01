L'Inter è molto attiva sul fronte mercato e, dopo aver chiuso l'accordo per Buchanan, potrebbe pensare di ripotare a Milano Mauro Icardi. L'attaccante del Galatasary sarebbe un obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, che potrebbe perdere Alexis Sanchez. Il cileno interesserebbe in Arabia Saudita. Il Milan, invece, a fine campionato, potrebbe valutare la possibile cessione di Theo Hernandez che sarebbe finito nei radar del Real Madrid.

Ritorno di fiamma inatteso tra il centravanti e l’Inter

Mauro Icardi è la nuova idea dell'Inter. l notizia è stata tramandata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ha dichiarato: "Vi do un piccolo scoop: a Milano si dice che Icardi potrebbe tornare a giocare nell’Inter”.

Il centravanti argentino in questa stagione ha giocato 27 partite mettendo a segno 17 gol. In totale, con la maglia della squadra di Istanbul i gol realizzati sono stati 40 in 53 partite. Strapparlo ai turchi non sarà facile perché lo hanno riscattato dal Paris Saint Germain nella scorsa estate e, attualmente, il suo cartellino avrebbe un costo di circa 30 milioni di euro. I dirigenti meneghini, prima, dovrebbero piazzare un colpo in uscita se vorranno imbastire una trattativa.

Sanchez: sirene arabe ma lui resta fedele

Alexis Sanchez sarebbe molto richiesto in Arabia Saudita dall' Al-Ittihād di Gallardo e dall' Al-Ettifaq di Steven Gerrard. L'ex Udinese, però, tramite i suoi agenti avrebbe fatto intendere di non voler lasciare Milano fino al termine della stagione perché crede molto negli obiettivi del club.I

Real Madrid interessato a Theo

l Real Madrid avrebbe puntato i fari su Theo Hernandez per giugno.

Il francese sarebbe molto stimato da Carlo Ancelotti che potrebbe convincere il presidente Florentino Perez a formulare un'offerta. La proposta potrebbe essere di circa 65 milioni di euro, cifra che farebbe vacillare i dirigenti milanesi in quanto riuscirebbero a mettere a segno una netta plusvalenza. Inoltre, con il guadagno incassato potrebbero finanziare il mercato e potenziare diverse zone del campo.

Hernandez e Icardi per i tatticismi di Inter e Real Madrid

Icardi potrebbe essere un profilo fondamentale per il progetto di Simone Inzaghi. L'argentino è in grado di giocare in diversi moduli e di adattarsi alle caratteristiche degli attaccanti che gli girano alle spalle. Potrebbe essere dunque un partner molto congeniale per Marcus Thuram ma soprattutto per Lautaro Martinez con il quale ha già giocato in nerazzurro sotto la guida di Luciano Spalletti.

Il Real Madrid cercherebbe Theo Hernandez perchè lo ritiene un calciatore ormai esperto soprattutto in campo internazionale e polivalente. Il calciatore è in grado di giocare da esterno a tutta fascia, da quarto di difesa ma, all'occorrenza, anche da difensore centrale.